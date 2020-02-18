Россия удерживает второе место в мире по добыче нефти

России по итогам декабря 2019 года сохранила второе место по объему добычи нефти, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике».

В последний месяц прошлого года РФ добывала 10,612 миллиона баррелей в сутки.

После России следует Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,594 миллиона баррелей в сутки, а США сохранили первое место. Их уровень добычи в день составляет 12,861 миллиона баррелей.

На второе место по данному показателю Россия вышла в декабре 2018 года, обойдя Саудовскую Аравию. Тогда добыча РФ составляла 10,726 миллиона баррелей нефти в сутки.

Согласно данным JODI, в декабре прошлого года Россия по отношению к ноябрю стала добывать на 0,1% больше, а США в тот же период сократили добычу на 0,2% сохранив при этом мировое лидерство в нефтедобычи. Саудовская Аравия уменьшила объемы добычи в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем на 3%.