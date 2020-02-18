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Подсчитаны потери российских туроператоров из-за коронавируса

Москва, 18.02.2020

Потери туроператоров России из-за уменьшения количества путешественников из Китая составляют примерно $100 млн в месяц, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко. Напомним, резкое сокращение турпотока из Китая вызвано карантинными мерами из-за распространением коронавирусной инфекции.

Эксперт рассказал, что коронавирус сильно ударил по туристическим отраслям всех стран, поскольку каждый десятый путешественник в мире является гражданином Китая.  

«В Россию не привезенные средства в нашу страну китайскими туристами равны сумме около $100 млн ежемесячно», —сообщил Чередниченко. Он уточнил, что в данную цифру входят и потери в смежных отраслях.

Ранее глава сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что относительно ожиданий в феврале 2020 года продажи туров упали в России на 20–25%.

Напомним, в китайском городе Ухане в конце декабря произошла вспышка коронавирусной инфекции, о чем власти КНР поставили в известность ВОЗ. В настоящее время в Китае изолированы 45 млн человек, заразилось более 72 тыс. человек, погибли 1868 человек.

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