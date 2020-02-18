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Прогноз погоды на 10 дней: неожиданные рекорды, снежные завалы и штормовые ветра

Москва, 18.02.2020
  • Прогноз погоды на 10 дней: неожиданные рекорды, снежные завалы и штормовые ветра

Андрей Свитайло/ТАСС

Этой зимой погода выдалась в нашей стране богатой на многочисленные сюрпризы и почти ежедневные температурные рекорды, также закончится очень нестабильно. По прогнозу синоптиков, некоторые регионы России завалит снегом, в других же – продолжатся переписываться температурные максимумы.  

Погода в Москве на 10 дней. Точный прогноз синоптиков

Согласно данным Гидрометцентра, на столичной метеостанции ВДНХ в ночь на вторник, 18 февраля, воздух прогрелся до плюс 4,7. Предыдущий максимум для этого дня, держался с 1949 года и составлял плюс 4,4.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни московская погода продолжит штурмовать рекорды 1957, 1949 и 1925 годов, когда воздух прогревался от плюс 3,7 до плюс 5,8. При этом синоптики обещают, что до конца этой недели даже после полуночи воздух не будет остывать ниже плюс 3, а в дневные часы температура повысится, как минимум до плюс 6. Синоптики уже объяснили, что в ближайшие дни погода в регионе будет аномально теплой из-за обширного атлантического циклона, который подогрет воздух на 9-11 градусов выше климатической нормы.

Однако настроение москвичам и гостям столицы испортят штормовые ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Кроме того, после 23 февраля возможно понижение температурного фона, когда в Подмосковье может выпасть обильный снегопад.

Ранее сообщалось, что по предварительному прогнозу Гидрометцентра, погода в марте-2020 может повторить сценарий 1984 года, когда температура воздуха весь месяц держалась в диапазоне от минус 1 до плюс 1. При этом в начале календарной весны-2020 в отдельные дни в столичном регионе столбики термометров будут показывать минус 10. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, мартовская норма – минус 5 ночью и плюс 4-6 днём, установится в Москве только ближе к концу марта.

Также в марте ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Сильными и продолжительными они не будет, но при температурных перепадах могут привести к образованию на дорогах гололедицы.

Прогноз погоды на 10 дней в Санкт-Петербурге

Продолжает бить рекорды погода в Санкт-Петербурге. Например, вторник, 18 февраля начался в Северной столице с очередного температурного максимума. В частности, по данным на 07:00 мск в городе на Неве столбики термометров поднимались до плюс 5 что на 0,3 градуса выше рекорда 1925 года. При этом накануне в СПб тоже пал рекорд – днём воздух прогревался до плюс 7,5. Предыдущий максимум в плюс 5,2 также был установлен уже в далеком 1925 году.

Но рекорды на этом не закончатся. Как прогнозируют синоптики, в ближайшие 10 дней климатическая обстановка в Санкт-Петербурге будет формироваться под влиянием холодного циклона. Из-за чего ожидается пасмурная погода, выпадут осадки, местами сильные. Особенностью этого огромного по площади и интенсивности атмосферного вихря станет очень низкое атмосферное давление. По прогнозу синоптиков, на пути своего движения циклон обновит не один абсолютный рекорд минимального атмосферного давления.

Кроме того, в СПб усилится ветер. Его максимальная скорость в некоторые сутки будет достигать штормовых значений – 25-30 метров секунду. Циклон принесёт не только обильные осадки, но и понижение температуры до плюс 1-3.

Погода в Сибири на 10 дней

Согласно прогнозу синоптиков, почти всю Сибирь в предстоящие 10 дней ожидаются очень сильные снегопады. Так, в период с 18 февраля и до конца последнего календарного месяца зимы, будет очень снежно в Новосибирской и Кемеровской областях. Как поясняют метеорологи, такие погодые условия здесь сформирует очередной циклон, который уже пришёл в сибирские регионы из Атлантики.

Несмотря на сильные снегопады и местами шквалистый ветер, температурный фон ожидается здесь относительно комфортный – до конца февраля почти во всех субъектах Сибири погодные градусники поднимутся в дневные часы до нуля градусов. В самом конце месяца в Сибири повсеместно подморозит до минус 2-3, но снега уже не будет.

Погода на 10 дней в регионах Центральной России

Аномально тепло до начала марта будет на всей в регионах Центрального федерального округа. Например, в Смоленской области ожидается плюс 4-7 днём и плюс 1-4 ночью; в Тверской области – плюс 3-6 – днём и плюс 2-3 ночью; в Калужской области – плюс 2-5 в светлое время суток и от нуля до плюс 2 после полуночи.

Также высокий температурный фон ожидается в Брянской, Курской, Белгородской и Орловской областях. Но здесь, по прогнозу синоптиков, местами возможно усиление ветра, порывы которого составят 15-20 метров в секунду, и осадки, преимущественно в виде дождя. 

 

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