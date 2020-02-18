Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего помощника Владислава Суркова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в конце января этого года стало известно, что Владислав Сурков – помощник президента России – ушёл с государственной службы. Об этом рассказал политолог Алексей Чеснаков. По его информации, отставка Суркова связана с резкой сменой курса России на украинском направлении.