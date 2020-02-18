Работы на АЭС «Фукусима-1» под угрозой из-за коронавируса

По сообщению СМИ Японии из-за распространения коронавирусной инфекции в Китае ликвидаторы аварийной японской АЭС «Фукусима-1» могут уже в конце февраля остаться без защитных костюмов. Производство данной одежды осуществляется в Китае, который, как известно, сам остро нуждается в подобной спецодежде из-за распространения коронавируса в стране. По оценкам японской стороны запасы курток с прозрачным карманом для дозиметра на складах закончатся к 27 февраля, сообщил телеканал NHK.

В качестве временной меры, администрация АЭС планирует перейти на многоразовое использование спецодежды, а к апрелю начать закупать одноразовую одежду от других производителей. СМИ сообщает, что 18 февраля некоторые сотрудники аварийной станции вышли на работу не в специальной водонепроницаемой одежде, а в водозащитных комплектах, состоящих из полиэтиленовых курток и брюк, которые можно купить в обычных магазинах.