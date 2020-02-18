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Радостный праздник: благотворительный фестиваль детского танца «Светлана» пройдет в Лужниках

Москва, 18.02.2020
1 марта 2020 г при поддержке Департамента культуры г.Москвы на сцене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках пройдет VI Благотворительный Фестиваль детского танца «Светлана». В этом году он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По количеству участников и разнообразию представленных номеров это - одно из самых масштабных и ярких детских танцевальных событий России.
#Культура
  • Радостный праздник: благотворительный фестиваль детского танца «Светлана» пройдет в Лужниках

предоставлено пресс-службой

Классический, народный, модерн - идея объединить и представить разные жанры и направления танцевального искусства в одном концерте принадлежит звезде мирового балета Светлане Захаровой. В течение года рассматриваются поступившие заявки от коллективов и отбираются лучшие. Зрителей ждут незабываемые впечатления: для того, чтобы хореографическое шоу получилось красочным, специально для фестиваля выстраивается большая сцена и декорации, а к каждому номеру рисуется графика, снимаются видеоклипы с анимацией.

«В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Для нас очень важно, чтобы новые поколения россиян помнили и знали свою историю, подвиги своих прадедов. Поэтому мы решили в этом году целый блок нашего концерта посвятить теме Великой Отечественной войны», - рассказала народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра России и этуаль театра Ла-Скала Светлана Захарова.

За пять лет Фестиваль «Светлана» обрёл целую армию поклонников и статус одного из самых важных и авторитетных событий в мире хореографического искусства. Каждый год он собирает несколько тысяч зрителей и сотни юных артистов со всей страны. Для участия в проекте в этом году организаторы отобрали более 20-ти коллективов из разных уголков нашей страны: участие в мероприятии примут танцевальные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Барнаула, Йошкар-Олы, Нефтекамска, Махачкалы, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Челябинска, Севастополя, Миллерово, Подольска и Красково. Настоящая фабрика юных талантов.

svetlana_part2_805.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

«У Фестиваля «Светлана» очень высокий уровень исполнения, поэтому все коллективы проходят строгий отбор», - отмечает Светлана Захарова. Коллективы, получившие право выйти на московскую сцену, часто являются лауреатами различных конкурсов, в том числе - международных. «Фестиваль был задуман для того, чтобы показать, насколько многогранны и талантливы российские дети. «Светлана» – это не конкурс, здесь нет проигравших. Каждый, кто принял участие – уже победитель. Во многом строгий процесс отбора юных танцовщиков продиктован тем, что Фестиваль - благотворительный. Причем благотворительность заключается абсолютно во всем, начиная от приезда коллективов, их проживания в Москве, и заканчивая распространением билетов», - пояснила основательница и художественный руководитель Фестиваля Светлана Захарова.

Для многих юных артистов – это первый выход на большую сцену. Организаторы уверены, что для кого-то это выступление станет началом пути на большую сцену.

Справочная информация:

Благотворительный Фестиваль детского танца «Светлана», задуманный как ежегодный, не похож ни на один из проводимых в России. Участие в нем – большая школа, неоценимый опыт, которые так необходимы начинающим талантам на пороге их творческой жизни.

Фестиваль проводится под патронатом выдающейся российской балерины, народной артистки РФ, лауреата Государственной премии России, прима-балерины Большого театра России и этуаль театра Ла-Скала Светланы Захаровой. Он предоставляет возможность юным артистам заявить о себе на профессиональной сцене, знакомит публику с молодыми талантливыми артистами балета, хореографическими коллективами и танцевальными направлениями. Первый Фестиваль прошел в марте 2015 года на сцене концертного зала «Россия».

Фестиваль полностью благотворительный. Для его участников проезд, проживание и питание – бесплатные. Пригласительные билеты на фестиваль «Светлана» распространяются на безвозмездной основе через различные Фонды, школы, детские студии и т.д.

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