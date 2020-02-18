Ракета-носитель «Союз-2» прошла тесты на Плесецке

Российская ракета-носитель «Союз-2» с военным спутником связи «Меридиан-М», запуск которого ранее по техническим причинам был отложен, вывезена сегодня на стартовый комплекс космодрома Плесецк.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в ракетно-космической отрасли страны, ракета «Союз-2» уже прошла предстартовые тесты.

Напомним, в конце января этого года стало известно, что запуск «Меридиана-М отложен на неопределённое время из-за проблем, которые возникли с кабельной сетью третьей ступени ракеты.

Тогда причины выявлены не были. Для их установления ракету демонтировали со стартового комплекс. Позже на космодром Плесецк доставили новую третью ступень, а старт запланировали на 20 февраля. Таким образом, отложенный ранее запуск будет осуществлён в четверг с модернизированного под ракету «Союз-2» стартового комплекса.