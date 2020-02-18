Renault Arkana – машина с французским лоском, которая не боится русских морозов

В арсенале концептов Renault больше 20 по-настоящему ярких реализованных проектов. И даже в этом звездном окружении купе-кроссовер Arkana (класс С+) выглядит особенной. С самого рождения Arkana получила все, чтобы стать новым фаворитом. Интеллектуальный полный привод, неподражаемый дизайн, просторный салон (одна из самых широких колесных баз в классе), совершенно новый мотор, адаптированный под российские налоговые законы. Эта машина – одна из знаковых новинок истории бренда последних десятилетий.
Платформа SUV Renault Arkana больше чем наполовину (55%) состоит из новых компонентов. У нее свои амортизаторы, мотор, система кузовной защиты. Неудивительно, что модель демонстрирует качества, выдающиеся даже на фоне знаменитых «старших братьев», бюджетного «вездехода» Duster и изящного Kaptur:
Renault Arkana предлагается в одном из 2 вариантах моторного оснащения: бензиновый двигатель на 1,6 л работает в паре с механической коробкой переключения скоростей, а принципиально новый турбомотор TCe150 (разработан в сотрудничестве с Daimler) сочетается только с «умным» вариатором. Привод в моделях бывает передним и полным.
Причем последний работает в трех режимах – 2WD (экономный расход топлива), Lock (езда по бездорожью) и Auto (автоматическая адаптация к условиям пробега).
Конечно, в попытке (как показывает практика, весьма успешной) создать совершенно новую машину, автопроизводитель не мог позволить себе оставить в истории проверенные наработки. Все новое в платформе последнего поколения – это только 55%. Остальные 45% – технологии, унаследованные Renault Arkana от знаменитых предшественников.
В частности, от Duster новинке досталась архитектура подвесок (безотказных, надежных, ремонтоустойчивых) и система полного привода. От элегантного городского кроссовера Kaptur Renault Arkana получила электрическую архитектуру, показавшую себя надежной во всех дорожных ситуациях.
Говорить о новинке «Рено» и не уделить особого внимания ее внешности – это просто нечестно. Потому что дизайн модели с первого дня презентации и до сих пор собирает восторженные отзывы. В купе-кроссовере соединились черты, которые так любят российские водители:
Машина уже получила высокие оценки по уровню безопасности благодаря усиленному стальному кузову (более чем на треть он состоит из прочных, суперпрочных сталей) и вспомогательной защите картера двигателя, днища.
Наконец, Renault Arkana – автомобиль для русских дорог. И резво «бегать» он горазд не только до полярного круга. Как показал опыт тех, кто уже забрал свою «Аркану» с площадок «Аксель-Ренорд» – единственного официального дилера марки в Мурманске и Мурманской области, – настоящих морозов автомобиль не боится совсем. Что и понятно:
Как показали испытания, машина отлично ведет себя даже в экстремально холодном климате, не забывая позаботиться о комфорте водителя и пассажиров.
Статья подготовлена при поддержке компании «Аксель-Ренорд», официального дилера Renault в Мурманске