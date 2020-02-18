Renault Arkana – машина с французским лоском, которая не боится русских морозов

В арсенале концептов Renault больше 20 по-настоящему ярких реализованных проектов. И даже в этом звездном окружении купе-кроссовер Arkana (класс С+) выглядит особенной. С самого рождения Arkana получила все, чтобы стать новым фаворитом. Интеллектуальный полный привод, неподражаемый дизайн, просторный салон (одна из самых широких колесных баз в классе), совершенно новый мотор, адаптированный под российские налоговые законы. Эта машина – одна из знаковых новинок истории бренда последних десятилетий.

Принципиально новая машина в семействе Renault

Платформа SUV Renault Arkana больше чем наполовину (55%) состоит из новых компонентов. У нее свои амортизаторы, мотор, система кузовной защиты. Неудивительно, что модель демонстрирует качества, выдающиеся даже на фоне знаменитых «старших братьев», бюджетного «вездехода» Duster и изящного Kaptur:

светодиоды во всех доступных комплектациях;

бесключевой доступ;

4 полноценные парковочные камеры;

улучшена система рулевого управления;

совершенно новые пружины и собственные амортизаторы, которые отлично справляются с гашением всевозможных воздействий на колеса (и не только на идеальных европейских дорогах, что показали уже не испытания, но многочисленные тест-драйвы на русских путепроводах).

Техническая сборка

Renault Arkana предлагается в одном из 2 вариантах моторного оснащения: бензиновый двигатель на 1,6 л работает в паре с механической коробкой переключения скоростей, а принципиально новый турбомотор TCe150 (разработан в сотрудничестве с Daimler) сочетается только с «умным» вариатором. Привод в моделях бывает передним и полным.

Причем последний работает в трех режимах – 2WD (экономный расход топлива), Lock (езда по бездорожью) и Auto (автоматическая адаптация к условиям пробега).

Проверенные технологии

Конечно, в попытке (как показывает практика, весьма успешной) создать совершенно новую машину, автопроизводитель не мог позволить себе оставить в истории проверенные наработки. Все новое в платформе последнего поколения – это только 55%. Остальные 45% – технологии, унаследованные Renault Arkana от знаменитых предшественников.

В частности, от Duster новинке досталась архитектура подвесок (безотказных, надежных, ремонтоустойчивых) и система полного привода. От элегантного городского кроссовера Kaptur Renault Arkana получила электрическую архитектуру, показавшую себя надежной во всех дорожных ситуациях.

Изящество седана и проходимость кроссовера

Говорить о новинке «Рено» и не уделить особого внимания ее внешности – это просто нечестно. Потому что дизайн модели с первого дня презентации и до сих пор собирает восторженные отзывы. В купе-кроссовере соединились черты, которые так любят российские водители:

изящество седана нашло выход в динамичном элегантном силуэте кузова, плавно «перетекающем» из восходящей линии пояса к ниспадающим формам крыши;

внедорожные качества, реализованные в высоком дорожном просвете (20,5 и 20,8 см), коротких свесах, увеличенных колесных арках, больших колесах на марочной резине.

Машина уже получила высокие оценки по уровню безопасности благодаря усиленному стальному кузову (более чем на треть он состоит из прочных, суперпрочных сталей) и вспомогательной защите картера двигателя, днища.

Автомобиль, который и согреет в жесткий минус, и сам не замерзнет

Наконец, Renault Arkana – автомобиль для русских дорог. И резво «бегать» он горазд не только до полярного круга. Как показал опыт тех, кто уже забрал свою «Аркану» с площадок «Аксель-Ренорд» – единственного официального дилера марки в Мурманске и Мурманской области, – настоящих морозов автомобиль не боится совсем. Что и понятно:

у него есть подогрев всего, чего надо (сидений, лобового и заднего стекол, рулевого колеса);

имеется система обогрева форсунок омывателя;

возможен предварительный прогрев двигателя и салона (в том числе, дистанционный при помощи системы Renault Start – она работает через мультимедиа Easy Link или с ключа-карты).

Как показали испытания, машина отлично ведет себя даже в экстремально холодном климате, не забывая позаботиться о комфорте водителя и пассажиров.

Статья подготовлена при поддержке компании «Аксель-Ренорд», официального дилера Renault в Мурманске