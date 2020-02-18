Россиянам с «серой» зарплатой будут отказывать в кредитах

В самое ближайшее время Центробанк разрешит российским кредитным организациям страны использовать данные ФНС для оценки платежеспособности клиентов. Соответствующий законопроект Кабмин уже внёс в нижнюю палату российского парламента, пишет «Парламентская газета».

Таким образом, это может привести к тому, что предполагаемым заемщикам, которые получают зарплату в «конвертах», в выдаче кредитов будет отказано.

По словам Анатолия Аксакова – главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку – Кабмин РФ и регулятор уже договорились о том, что информацию об уровне зарплаты клиента нужно получать в том числе через требования ЦБ РФ к кредитным организациям.

Уже известно, что законопроект может быть принят нижней палатой парламента ещё до начала июня 2020 года.