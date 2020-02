Шведская синти-поп группа VACUUM даст долгожданный концерт в Москве

В исполнении магнетического баритона фронтмена Маттиаса Линдблума зрители услышат легендарные «I Breathe», «Pride In My Religion», «Tonnes Of Attraction», «Let The Mountain Come To Me», «Power», а также современные, более романтичные и философские работы коллектива. Концерт станет настоящим праздником не только для прекрасной половины человечества, но и для истинных ценителей жанра «синти-поп» и меланхоличной скандинавской музыки.

Высокохудожественный «синти-поп»-проект с необычным симфоническим звучанием – вот что представляла собой легендарная группа VACUUM на заре своего становления. Интеллектуальные песни на социально-политические темы в исполнении гипнотического баритона солиста – голубоглазого «викинга» Маттиаса Линдблума – производили фурор среди слушателей. Позже креативный вектор коллектива сместился в сторону философии, жизни человека и его внутренних переживаний. Работы наполнились «горьковато-сладким привкусом» скандинавской меланхолии. При этом присущие группе «интеллектуальность» и «интеллигентность» остались. «Симбиоз повседневного вдохновения и высокого искусства» – так Линдблум характеризует современный VACUUM. Атмосферные композиции заставляют думать и чувствовать глубже, сопереживать, восторженно радоваться и «по-светлому» грустить. «Радость прекрасна, – отмечает фронтмен. - Все должны ее испытывать. Но вы вряд ли почувствуете ее по-настоящему, не ощутив глубины грусти и меланхолии». К слову, именно благодаря харизматичному солисту с узнаваемым тембром группа сохраняет свою притягательность на протяжении уже более 20 лет. После ухода ряда участников он объединился с Андерсом Вольбеком для создания нового материала.

Тонкая проникновенная лирика и недюжинный аранжировочный талант сделали творческий союз Линдблум/Вольбек успешным не только как самостоятельный проект, но и как одну из самых востребованных коллабораций среди композиторов и продюсеров мировой мекки поп-музыки – Швеции. Артисты с головой увлечены сочинительской деятельностью для других исполнителей. Так, практически все хиты Тарьи Турунен – «I Walk Alone», «Our Great Divide», «Die Alive», «Minor Heaven», «We Are», «In for a Kill», «Into The Sun», «Victim of Ritual», «Lucid Dreamer», «Deliverance», «Neverlight», «Boy and the Ghost» и др. написаны ими. В этом году Маттиас Линдблум написал песню «Pushing Stars» для Джордана Рави (Jordan Ravi), одного из участников Евровидения-2020 из Австралии. Его партнерами по творческой коллаборации стали Джордж Шеппард, Таня Доко и Мартин Карл Олаф Эрикксон.

Из-за своей загруженности VACUUM нечасто дают сольные выступления, и концерт 7 марта в Москве – редкая возможность услышать любимые песни в живом исполнении.

ПОДРОБНЕЕ О VACUUM

Идея проекта VACUUM была задумана в 1994 году продюсерами Александром Бардом и Андерсом Вольбеком. Она заключалась в создании «прогрессивной» группы с необычной высокохудожественной эстетикой, которая должна была играть сугубо инструментальную симфоническую музыку. Однако позже было решено добавить вокал. Бард долго искал достойную кандидатуру. «Я мечтал об исполнителе, который бы по-настоящему умел петь», - рассказывал позже продюсер. Осенью 1996 года в одном из клубов Стокгольма Александр встречает Маттиаса Линдблума, солиста группы Ceycamore Leaves. Высокий голубоглазый «викинг» с хорошо поставленным баритоном покорил Барда. Он уговаривает Линблума присоединиться к проекту в качестве вокалиста. Это событие обусловило успех VACUUM. Необычное сочетание внешности и гипнотического голоса фронтмена, текстов о религии, космосе и далеких планетах, а также симфонических аранжировок не могло не привлечь внимание публики. Первый же сингл «I Breathe» (декабрь 1996) мгновенно взлетает на первые строчки всех европейских чартов. Клип на песню называют лучшим клипом 1997 года. За синглом следует дебютный альбом «The Plutonium Cathedral» (1997). Пластинку с характерным электронным поп-звучанием выделяет изобилие оркестровых аранжировок и оперный вокал. После выхода второго сингла «Pride is My Religion» (1997) VACUUM отправляется в свой первый гастрольный тур по Европе. Далее следуют релизы «Tons Of Attraction», «Icaros», «Let The Mountain Come To Me» и т.д. В мае 1998 группа впервые дает концерт в Москве в СК «Олимпийский». В 1999 году в свет выходит альбом «Seance At The Chaebol».

Спустя некоторое время после выхода последней пластинки Александр Бард решает заняться литературным творчеством и проектом Alcazar. Он покидает группу. Клавишница Марина Шипченко, являясь совладельцем галереи современного искусства в Стокгольме, уходит в стезю арт-проектов. Однако группа не прекращает свою деятельность. Благодаря авторскому и аранжировочному талантам Маттиаса и его коллеги Андерса Волльбека после двухлетного молчания группа возрождается. В 2004 году состоялся релиз альбома «Your Whole Life is Leading up to This». Пластинка ознаменовала новый виток в развитии группы и свежее музыкальное видение. Творческий союз Линдблум/Вольбек наполнили VACUUM новым содержанием: философией, глубиной, романтикой и типичной для всех скандинавов меланхолией. Группа выпускает синглы «Six Billion Voices» (2006) и «Walk on the Sun» (2007). В 2008 году Вольбек и Линдблум начинают сотрудничество с австрийским пианистом и композитором Микаэлем Цланабитнихом (Michael Zlanabitnig). Вместе с ним коллектив написал «Know By Now», «My Friend Misery» (дуэт с Марселлой Детройт), «The Ocean», «I Loved You», «Black Angels».

Помимо музыкальной деятельности для VACUUM Линдблум/Вольбек востребованы в композиторской и продюсерской стезе. Они пишут песни для артистов по всему миру. В число их соавторов входят Wane Hector, Daniel Presley, Billy Mann, Gary Barlow, Уве Фаренкрог-Петерсен и Troy Verges.

ВИДЕОКЛИПЫ

I Breathe https://www.youtube.com/watch?v=gdcv7Shi9rM

Let The Mountain Come to Me https://www.youtube.com/watch?v=4UfPpbMLXUM

Tonnes of Attraction https://www.youtube.com/watch?v=qWah0-ysCCw

Pride is My Religion https://www.youtube.com/watch?v=I6cuIg22LHY

They Do it https://www.youtube.com/watch?v=20uLGG68ez4

I Loved You https://www.youtube.com/watch?v=YM0XG4Thqww

Билеты от 1800 до 7500 рублей в продаже на сайте BAKEEV-TICKETS.RU и всех билетных операторов

Промо-сайт мероприятия – www.vacuumlive.ru

Официальный сайт организатора – www.bakeev-ent.ru