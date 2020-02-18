Вашингтон намерен ввести новые ограничения против Китая в области технологий

В Белом доме хотят помешать Китаю строить собственные самолеты и развивать высокие технологии. Для этого в администрации Трампа разрабатываются новые ограничения на экспорт в Китай высоких технологий. В частности в США хотят перекрыть IT-гиганту Huawei доступ к жизненно необходимым для него полупроводникам и микрочипам.

28 февраля на заседании правительства будет приниматься окончательное решение о запрете экспорта в Китай авиационных двигателей, собранных компанией General Electric Co., совместным предприятием с французской компанией Safran. Эти двигатели устанавливаются на собираемые Commercial Aircraft Corporation of China пассажирские самолеты C919, которые сейчас проходят испытания.

Планируется и дальнейшее расширение ограничений против китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон хочет отстранить от строительства сетей 5G в других странах и обвиняет в шпионаже в пользу КНР.

В частности, изготовителям чипов, включая тайваньскую фирму TSMC, хотят запретить продавать китайцам отдельные компоненты.

Рассматривается даже запрет на продажи сделанных иностранными компаниями полупроводников и микрочипов, в которых американских компонентов всего лишь 10%. Сейчас этот порог составляет 25%. Кроме этого, в Вашингтоне рассматривают запрет на продажу Китаю чипов, сделанных на американском оборудовании не только в Соединенных Штатах, но и в любой стране земного шара.

Эти меры являются очередной попыткой США замедлить стремительное превращение Поднебесной в высокотехнологичную державу, способную не только конкурировать с Америкой, но и опережать ее. Причем, список областей, в которых Поднебесная вырвалась вперед, постоянно растет.

Пока большинство этих мер, которые вполне можно считать началом холодной войны в области высоких технологий, в основном сконцентрировано на борьбе с Huawei. Явно к очень вероятному принятию очередных ограничений против Huawei, приурочено новые обвинения Министерства юстиции США, в которых утверждается, что китайский телекоммуникационный гигант украл интеллектуальную собственность у нескольких американских фирм.

При этом, по мнению ряда экспертов, в Вашингтоне не понимают, что попытки закрыть для Китая доступ к высоким технологиям в краткосрочной перспективе может иметь долгосрочные негативные последствия для нескольких крайне важных для американской экономики секторов, таких, как, например, авиация и производство полупроводников. Для развития американским IT-компаниям необходимы иностранные рынки, но меры, ограничивающие их экспорт, могут сильно помешать развиваться им самим.