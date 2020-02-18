ЦБ пришлось дать новый прогноз цены на нефть

Привет от ЦБ

Хотя Банк России не стал менять базовый сценарий на рынке нефти на 2020 год с 55-ю долларами за баррель сорта Urals, видят ситуацию там уже по-новому. «На горизонте 2020 года значимым фактором неопределенности для динамики цен на нефть и роста мировой экономики в целом является дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса», — говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. А из этого авторы доклада делают вывод, что цены на нефть опустятся до 50 долларов и останутся вблизи этого уровня в дальнейшем, передает агентство ТАСС со ссылкой на документ.

Помимо вируса, на цены будет давить превышение предложения нефти над спросом из-за значительного роста добычи вне стран ОПЕК+. В то же время, в 2020 году цены будут поддерживать такие факторы, как: действие соглашения ОПЕК+, включая перевыполнение некоторыми странами своих квот по сокращению добычи нефти. Ожидается снижение добычи и экспорта нефти из Ирана, Ливии и Венесуэлы в условиях политической напряженности.

Тем не менее, прогноз по поводу 50 долларов за баррель аналитиками главного банка сделан. А исходя из этого, ЦБ предсказуемо ожидает замедления темпов роста экономики.

Действительно, согласно недавним поправкам правительства к Закону о бюджете РФ, цена на нефть в 2019 году предусмотрена на уровне 57,7 долларов за баррель, причем это даже больше (на 0,7 доллара) цены, заложенной в бюджет в момент его принятия в прошлом году. В любом случае, в Центробанке прогнозируют существенно меньшую цену. Правительство пока на происходящее официально не реагирует. Впрочем, бюджетные доходы считаются исходя из цены нефти на уровне около 42 долларов, поступления сверх этого наполняют ФНБ. Но на средства последнего сейчас возлагаются как никогда раньше большие надежды. Это и финансирование инвестиций в рамках нацпроектов, и скорейший выкуп правительством у ЦБ контрольного пакета Сбербанка. В общем, происходящее имеет больше отношения к реалиям, нежели игра цифр.

Действительно, признает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко, влияние коронавируса на нефтяные рынки сейчас велико. Правильнее даже говорить о влиянии на ожидания игроков: сейчас на рынке царят пессимистичные настроения, именно поэтому нефтяные котировки так остро реагируют на любые новости из Китая.

На этом фоне среднегодовые цены в 2020 году могут опуститься до 53-55 долл./барр., ожидает эксперт. Дальнейшее же положение на рынке предсказать трудно: с одной стороны поступают новости о том, что эпидемия достигла своего пика, а с другой, о том, что реальная ситуация намного хуже, чем сообщают официально.

Стремительное распространение коронавируса действительно несет серьезные риски для мировой экономики и спроса на нефть, соглашается и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Однако темпы роста числа заболевших снижаются с каждым днем, смертность остается на умеренном уровне, и за пределы Китая зараза практически не распространяется: 99% случаев заражения приходится на Китай. Поэтому в базовом варианте негативное влияние эпидемии на спрос может полностью исчезнуть уже к апрелю этого года.

В первом квартале 2020 года цены на нефть будут оставаться под давлением из-за сохранения низкого спроса в Китае, считает эксперт. По оценкам МЭА, напомнил он, в этом периоде китайский спрос на нефть потеряет около 435 000 барр./сутки. В дальнейшем, полагают в БКС, при поддержке вероятного продления сделки ОПЕК+, котировки могут вновь вернуться выше 60 долларов за баррель Brent. Среднюю цену на нефть Urals по итогам года мы можем увидеть на уровне около 57-59 долларов за баррель.

Лей до дна

Банк России очевидно, к следующему опорному заседанию 24 апреля, оценку стоимости нефти скорректирует вниз, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Несмотря на то, что темпы роста числа инфицированных COVID-19 замедляются уже две недели подряд, Всемирная организация здравоохранения накануне призвала не делать из этой тенденции поспешных выводов. Новый коронавирус, несмотря на относительно невысокие показатели смертности, способен принести еще немало проблем, поскольку вырвался из своего эпицентра развития и может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения. Ситуацию может усугубить его способность заражать повторно тех, кто уже смог от него ранее излечиться. Остается уповать на приход весны, когда вирулентность COVID-19, как ожидается, пойдет на спад.

Сейчас большинство аналитиков в своих базовых сценариях отталкиваются от того, что эпидемия пройдет пик к концу марта, а полное восстановление экономической активности в Китае, который обеспечил в минувшем году 19% прироста глобального ВВП, произойдет лишь в апреле. Из-за нарушения транспортной логистики и производственных цепочек вследствие вынужденной паузы в деловой активности, по оценкам Уолл-стрит, темпы роста экономики Китая в первом квартале окажутся ниже потенциальных на 0,4-1,0%.

Это, уверен Михаил Коган, приведет к тому, что по итогам года вместо официально ожидаемых 6,0-6,5% ключевой локомотив мировой экономики покажет прирост ВВП на уровне 5,5-6,0% (уже появились спекуляции на этот счет). Влияние нового коронавируса на экономики США и Еврозоны ограничится 0,1-0,2 п. п., на экономики Японии, Кореи, Вьетнама и других азиатских стран – 0,2-0,5 п. п. Но эти цифры окажутся близкими к реальности при условии, что эпидемия в скором времени пойдет на спад. Более продолжительный ее характер, или же обострение, способны поднять планку неопределенности и иметь куда больший негативный эффект.

Влияние нового коронавируса наиболее заметно проявилось в динамике энергоносителей, так как Китай выступает крупнейшим в мире их импортером, обращает внимание эксперт. С момента резкого роста числа инфицированных, цены на нефть обвалились более чем на 18%, а снижение с максимумов в начале года превышало 25%. И на текущий момент говорить о формировании «дна» говорить преждевременно.

Так, по оценкам инвестбанков Citi и Goldman Sachs, по итогам февраля потребление нефти может опуститься на 3,5-4,0 млн барр./сутки, что более, чем вчетверо превышает ожидаемый Международным энергетическим агентством прирост спроса в мире в этом году (825 тыс. барр/сутки). По данным этой организации, в I квартале будет зафиксировано первое за десять лет квартальное понижение потребления на 435 тыс. барр./сутки. Из-за резкого сжатия спроса рынок, в частности, не реагирует на фактическую приостановку поставок из Ливии, экспорт из которой из-за боевых действий сжался с 1,2 млн барр./сутки до 135 тыс. барр./сутки.

Многое теперь зависит от ОПЕК+, технический комитет которого рекомендовал продлить текущую сделку по ограничению нефтедобычи до конца года, а на период с апреля по июнь сократить добычу еще на 600 тыс. барр./сутки, считает Михаил Коган. Однако до сих пор отсутствует ясность в отношении поддержки этого решения Россией. Российские нефтяники готовы поддержать продление сделки на второй квартал без дополнительных ограничений, в то время как «Роснефть» и вовсе предпочла бы, чтобы Россия вышла из сделки. Заседание ОПЕК+ состоится 5-6 марта, к этому моменту будет больше информации для того, чтобы принять взвешенное решение.