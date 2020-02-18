Украина намерена продать три порта на Черном море

Как сообщает Фонд госимущества Украины, на торги выставлены три украинских порта, которые имеют выход к Черному морю, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на сообщение в соцсети фейсбук ФГУ.

В сообщении говорится, что на продажу выставлены порты «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск», признанные убыточными для государства. Уточняется, что предприятия не имеют средств даже на выплату зарплаты сотрудникам портов.

В Фонде рассчитывают, что государству удастся привлечь «ответственных инвесторов, способных наладить управление, а также сохранить самое ценное – трудовой коллектив». Список из 200 аукционов будет объявлен Фонд госимущества Украины в первом квартале 2020 года. Также в январе власти Украины сообщили о намерении ликвидировать более трети государственных предприятий «за ненадобностью» и нерентабельностью.