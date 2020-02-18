В Киеве отказались от идеи совместного с Россией патрулирования границ в Донбассе

Украина полностью отвергает возможность совместного с Россией патрулирования границ в Донбассе. Киев будет восстанавливать контроль над границей в несколько этапов, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Также не идет речь о привлечении к этому процессу представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, передает агентство РИА «Новость».

«Вопрос о совместном патрулировании границы с Россией не идет», - заявил Аваков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции предложил идею совместного патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР на период выборов в регионе. Аваков заявил, что идея прозвучала в рамках переговоров в «нормандском формате», а украинская сторона не рассматривала данный факт «ни тогда, ни сейчас».