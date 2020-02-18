В Китае назвали сроки наступления пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса может наступить во второй или третьей декаде февраля, рассказал руководитель спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Он сослался на математические модели и расчеты китайского правительства.

Он также заявил, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусом ожидается к апрелю текущего года.



На сегодня общее число заболевших коронавирусом в Китае составляет 72 тыс. 436 человек, погибло 1868 человек. Выздоровело более 12,5 тыс. человек.

Напомним, в декабре 2019 года власти Китая поставили ВОЗ в известность о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в городе Ухань, который является самым густонаселенным мегаполисом Китая.

Специалисты организации признали вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

После этого многие страны, в числе которых и Россия, эвакуировали своих граждан из КНР. Также были временно закрыты российские границы на Дальнем Востоке. Во всем мире ограничен турпоток из Китая, из-за чего туроператоры несуть многомиллионные убытки.