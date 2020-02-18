Вход/Регистрация Подписка

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Москва, 18.02.2020

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в российскую конституцию предлагает закрепить в Основном законе страны неприкосновенность президента России даже после завершения полномочий.

Об этом, в частности, рассказал журналистам, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников. По его словам, президент России, прекративший исполнение полномочий, должен обладать неприкосновенностью, передаёт РИА Новости.

«Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены экс-главе государства в соответствии с федеральным законом, – пояснил он. – Это тоже мы уже обсуждали, и эта тоже поправка существует».

Ранее сообщалось, что Совет нижней платы российского парламента продлил до 2 марта 2020 года срок представления поправок в проект Конституции РФ.

Об этом представителям СМИ рассказала Галина Хованская – председатель комитета Госдумы по ЖКХ, которая также является членом рабочей группы по поправке в Основной закон страны.

Таким образом, Совет Думы принял предложение комитета по государственному строительству и законодательству, предлагавшего продлить срок подачи поправок.

Напомним, первоначально предполагалось, что поправки будут приниматься до 14 февраля.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Сбить корону с вируса
      Нынешняя эпидемия коронавируса не первая и вряд ли последняя. Нам не удастся ее избежать, но уменьшить масштаб вполне по силам. Одно из решений — массовая установка систем воздухоочистки
    2. Идентификация «Сети»
      Террористы или невинные жертвы системы? За что семь молодых мужчин получили 86 лет тюрьмы
    3. Проблема Сбербанка решена
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама