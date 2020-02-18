В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в российскую конституцию предлагает закрепить в Основном законе страны неприкосновенность президента России даже после завершения полномочий.

Об этом, в частности, рассказал журналистам, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников. По его словам, президент России, прекративший исполнение полномочий, должен обладать неприкосновенностью, передаёт РИА Новости.

«Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены экс-главе государства в соответствии с федеральным законом, – пояснил он. – Это тоже мы уже обсуждали, и эта тоже поправка существует».

Ранее сообщалось, что Совет нижней платы российского парламента продлил до 2 марта 2020 года срок представления поправок в проект Конституции РФ.

Об этом представителям СМИ рассказала Галина Хованская – председатель комитета Госдумы по ЖКХ, которая также является членом рабочей группы по поправке в Основной закон страны.

Таким образом, Совет Думы принял предложение комитета по государственному строительству и законодательству, предлагавшего продлить срок подачи поправок.

Напомним, первоначально предполагалось, что поправки будут приниматься до 14 февраля.