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В Минэнерго подтвердили сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

Москва, 18.02.2020

Сорокин – заместитель главы Минэнерго РФ – заявил, что прогнозы по срокам завершения строительства российского газопровода «Северный поток – 2» сохраняются. По его словам, газопровод должен быть введён в эксплуатацию к концу 2020 года, передаёт РИА Новости.

«Строительство «Северного потока – 2» должен быть завершено к концу этого года - началу следующего, это самый крайней срок», – резюмировал Сорокин, добавив, что в ведомстве уверены, что РФ завершит строительство в срок.

Ранее сообщалось, что Дэн Бруйетт – глава Минэнерго США – заявил об уверенности, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2». По его словам, Москва сейчас пытается самостоятельно достроить этот газопровод, обойдя американские санкции, но сделать это не удастся сказал.

«Они не смогут этого сделать. Поэтому хочу сказать, что «Газпром» столкнулся не с короткой задержкой при строительстве, а с очень длительной так как у РФ нет соответствующих технологий», – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что если Москва всё-таки разработает нужные технологии, то мы посмотрим, какие их действия последуют.

«Но уверен, что это не так же просто, как сказать: «Что ж, мы почти у цели, осталось только всё закончить». Нет, здесь всё гораздо сложнее», – резюмировал Бруйетт.

Между тем в «Газпроме» уже ответили на заявление Вашингтона. Официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов посоветовал главе Минэнерго США не торопиться с выводами.

«Никогда не говори никогда», – заявил он.

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