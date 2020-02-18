В Минске оценили заявления Киева о возможной войне между Россией и Белоруссией

Как считает руководитель комиссии по правам человека палаты представителей Белоруссии Геннадий Давыдько, заявления главы украинского МИД Вадима Пристайко о якобы грядущем военном конфликте между Россией и Белоруссией назвал «необдуманными высказываниями», передает «Интерфакс».

«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица», - заявил Давыдько. Он уверен, что столь громкие заявления звучат из Киева, поскольку украинской стороне уже «нечего терять в отношениях с Москвой».

«Война Белоруссии и Россией немыслима и невозможна», - заявил парламентарий. Он уверен, что российский и белорусский народы навсегда останутся братскими и «за это надо держаться», тем более, что «у нас есть пример Украины».

Давыдько уверен, что мелкие экономические трения никогда не перерастут в полномасштабный конфликт между Россией и Белоруссией. В этой связи украинскому МИДу следует впредь воздержаться от подобных высказываний.