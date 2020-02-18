В России изменяются правила начисления пенсий на карты

Начиная с 1 июля 2020 года в России каждый пенсионер, который захочет получать свою пенсию на карточку, должен будет получить карту платежной системы «Мир», сообщили в Пенсионном фонде.

Начиная с данного срока, банки перестанут переводить пенсии на все карты кроме «Мир», а банки, не работающие с данной системой, но открывшие счета пенсионерам, должны будут предоставить им карту «Мир» или вернуть средства в Пенсионный фонд.

Все остальные должны будут получить в своей кредитной организации банковскую карту данной системы. Организация обязана будет приглашать пенсионеров для данной процедуры.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отказаться от получения страховой пенсии для ее индексации. В последствии выплаты можно будет получить в более высоком размере.