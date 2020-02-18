Возвращение Америки ударило по российскому рынку

Рост на рынке прекратился, а инвесторы не рискуют скупать акции. Все это происходит на фоне слабеющей нефти, попытках бывших акционеров ЮКОСа арестовать имущество в РФ.

Индекс Мосбиржи опустился на -1,16% до 3074,05 пунктов, а «долларовый» РТС потерял на -1,80% до 1515,54 пунктов.

Котировки нефти Brent, по состоянию на 21:11 мск снизились до 57,46 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне теряет - до 63,92 рублей за доллар.

Больше всего прибавить удалось акциям «Полиметалла» (+2,02%) и «Полюса» (+0,99%) на фоне дорожающего золота. Рост акций остальных компаний не превысил 1%. На фоне прогнозов по увеличению прибыли по итогам 2019 года продолжают расти акции «Новатэка» (+0,22%). Растут акции «ФосАгро» в предвкушении итогов 2019 года и рекомендаций по финальным дивидендам (+0,17%). В плюсе также акции МТС (+0,12%) и «Башнефти» (+0,27%).

Из крупных компании в минусе оказались акции «Аэрофлота» (-2,16%), ВТБ (-1,85%), «Сбербанка» (-0,86%), «Россетей» (-2,83%) и «Интер РАО» (-2,92%). Котировки «Роснефти» (-2,69%) пошли вниз на фоне падения выручки и попадания под санкции США швейцарской «дочки» Rosneft Trading S.A. Сообщение пришло с открытием торгов в США, так что в среду падание акций компании, вероятно продолжится.