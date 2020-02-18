VPROC 2020. III Всероссийский форум директоров по закупкам

Для того чтобы оставаться эффективным и продолжать расти в современном мире бизнесу необходимо постоянно адаптироваться. Как в этой ситуации должны измениться функционал и экспертиза департаментов закупок, чтобы трансформироваться из обслуживающей функции в бизнес-партнера? Стоит ли гнаться за технологическими новшествами или лучше обратить внимание на эффективность существующих бизнес-процессов?

Различные подходы к решению этих и многих других вопросов будем искать в рамках III Всероссийского форума директоров по закупкам «VPROC 2020».

Программа форума доступна на сайте https://interforums.ru/zakupki20/program

25 марта (перед основными днями форума) пройдет практический «WORKSHOP DAY». Всех участников ждут воркшопы и мастер-классы от лучших экспертов в сфере закупок. В рамках групповой работы с коллегами вы прокачаете свои знания и изучите новые подходы, которые уже на следующий день сможете применить в своей работе.

III Всероссийский форум директоров по закупкам VPROC 2020 пройдет в Москве 25-27 марта 2020г.

Ключевые темы основной программы (26-27 марта) –

Автоматизация анализа поставщиков. Нивелируем человеческий фактор, субъективизм и массу бумажной работы

Проблема «стыковки» при интеграция информационных систем покупателя и поставщика.

Автоматизация в закупках. Решения, которые позволяют работать откуда угодно, с кем угодно, и вести закупки с максимальной гибкостью

Оптимизация закупочных процедур на реальных примерах

Compliance без фанатизма. Как внедрить процедуру, не сведя все к банальной бюрократии?

Примеры реализации стратегий категорийных закупок

Внутреннее взаимодействие закупок со смежными подразделениями. Как стать бизнес-партнером, а не обслуживающей функцией?

New! Открытый микрофон. Общение участников и спикеров «не под запись» по самым острым вопросам сферы закупок

В программе практического дня (25 марта) –

Work-shop. Предметный обмен опытом и разбор заранее подготовленных закупочных кейсов. Участники делятся на команды и под руководством тренера вырабатывают оптимальное решение задачи. Каждая команда получит по 4 задачи, каждую из которых нужно будет решить в течении 20 минут.

Мастер-класс. Техники выхода из конфликтных ситуаций внутри компании и при работе с внешними контрагентами

Мастер-класс. Оценка благонадёжности поставщиков

Мастер-класс. «универсальное» тех.задание на закупку услуг. Создаем чек-лист

Мастер-класс. Планируем обучение специалистов по закупкам

Спикеры форума:

Алексей Петров, Директор по снабжению, ВЫМПЕЛКОМ

Ксения Мелешкина, PE&MRO Category Procurement Manager, COCA COLA HELLENIC

Юлия Сотникова, Head of Purchasing Department CIS AN countres, FERRERO

Вячеслав Смирнихин, Senior Strategic Sourcing Manager Europe & CIS, MARS РОССИЯ

Ксения Демидова, Руководитель проектного офиса закупок, СЕВЕРСТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ

Александр Сидорин, Директор по закупкам, ОМК

Павел Васев, Начальник управления категорийных закупок, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Юрий Фролов, Директор по МТО, РУССДРАГМЕТ

Анна Ермакова, Вице-президент, БАНКА ОТКРЫТИЕ

Ксения Плаксина, Директор департамента обеспечения закупок, ХКФ БАНК

Елена Блиндяева, Директор по закупкам, LVMH MOËT HENNESSY — LOUIS VUITTON PERFUMES & COSMETICS RUSSIA

Наталья Хазова, Директор по закупкам и логистике, SYMRISE

Родион Ступин, Операционный директор, МЕДСИ

Александр Гуров, Директор Электронной торговой площадки, ONLINECONTRACT

Денис Панин, Руководитель департамента закупок, ESTÉE LAUDER

Виктор Волков, Бизнес-тренер, действующий Руководитель отдела закупок, ZEPPELIN RUSSLAND

Людмила Веремей, Бизнес-тренер, консультант по закупкам, ЛАБОРАТОРИЯ HRD

Наталья Уразова, Тренер-консультант по закупкам

Как это было в прошлом году- https://www.facebook.com/interforums/photos/?tab=album&album_id=2145597572192843

Аудитория (100+ участников): директора по закупкам и логистике, руководители департаментов снабжения, руководители департаментов контроля качества поставщиков, категорийные менеджеры, поставщики продуктов и услуг для сферы закупок.

Условия участия и регистрация- https://interforums.ru/zakupki20/registration

Льготная регистрация до 21 февраля 2020.

Традиционные скидки для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от 3 человек.

Наличие у вашей компании клубной карты вы можете уточнить по телефону +7 495 125 04 12 или отправить запрос на почту info@interforums.ru .