VPROC 2020. III Всероссийский форум директоров по закупкам

Для того чтобы оставаться эффективным и продолжать расти в современном мире бизнесу необходимо постоянно адаптироваться. Как в этой ситуации должны измениться функционал и экспертиза департаментов закупок, чтобы трансформироваться из обслуживающей функции в бизнес-партнера? Стоит ли гнаться за технологическими новшествами или лучше обратить внимание на эффективность существующих бизнес-процессов?
Различные подходы к решению этих и многих других вопросов будем искать в рамках III Всероссийского форума директоров по закупкам «VPROC 2020».
Программа форума доступна на сайте https://interforums.ru/zakupki20/program
25 марта (перед основными днями форума) пройдет практический «WORKSHOP DAY». Всех участников ждут воркшопы и мастер-классы от лучших экспертов в сфере закупок. В рамках групповой работы с коллегами вы прокачаете свои знания и изучите новые подходы, которые уже на следующий день сможете применить в своей работе.
III Всероссийский форум директоров по закупкам VPROC 2020 пройдет в Москве 25-27 марта 2020г.
Ключевые темы основной программы (26-27 марта) –
В программе практического дня (25 марта) –
Спикеры форума:
Алексей Петров, Директор по снабжению, ВЫМПЕЛКОМ
Ксения Мелешкина, PE&MRO Category Procurement Manager, COCA COLA HELLENIC
Юлия Сотникова, Head of Purchasing Department CIS AN countres, FERRERO
Вячеслав Смирнихин, Senior Strategic Sourcing Manager Europe & CIS, MARS РОССИЯ
Ксения Демидова, Руководитель проектного офиса закупок, СЕВЕРСТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ
Александр Сидорин, Директор по закупкам, ОМК
Павел Васев, Начальник управления категорийных закупок, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Юрий Фролов, Директор по МТО, РУССДРАГМЕТ
Анна Ермакова, Вице-президент, БАНКА ОТКРЫТИЕ
Ксения Плаксина, Директор департамента обеспечения закупок, ХКФ БАНК
Елена Блиндяева, Директор по закупкам, LVMH MOËT HENNESSY — LOUIS VUITTON PERFUMES & COSMETICS RUSSIA
Наталья Хазова, Директор по закупкам и логистике, SYMRISE
Родион Ступин, Операционный директор, МЕДСИ
Александр Гуров, Директор Электронной торговой площадки, ONLINECONTRACT
Денис Панин, Руководитель департамента закупок, ESTÉE LAUDER
Виктор Волков, Бизнес-тренер, действующий Руководитель отдела закупок, ZEPPELIN RUSSLAND
Людмила Веремей, Бизнес-тренер, консультант по закупкам, ЛАБОРАТОРИЯ HRD
Наталья Уразова, Тренер-консультант по закупкам
Как это было в прошлом году- https://www.facebook.com/interforums/photos/?tab=album&album_id=2145597572192843
Аудитория (100+ участников): директора по закупкам и логистике, руководители департаментов снабжения, руководители департаментов контроля качества поставщиков, категорийные менеджеры, поставщики продуктов и услуг для сферы закупок.
Условия участия и регистрация- https://interforums.ru/zakupki20/registration
Льготная регистрация до 21 февраля 2020.
Традиционные скидки для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от 3 человек.
Наличие у вашей компании клубной карты вы можете уточнить по телефону +7 495 125 04 12 или отправить запрос на почту info@interforums.ru .