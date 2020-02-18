Зеленский заявил о продолжении мирного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации. «Мы уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру», - сказал Зеленский.

Сегодня утром на линии соприкосновения на Донбассе произошли обстрелы с применением артиллерии. Киев и Луганск стороны обвинили друг друга в произошедшем.