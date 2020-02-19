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Во всем мире закупки и сбыт сталкиваются с небывалыми сложностями

Москва, 19.02.2020
Министерство экономического развития начало разработку плана действий, призванного минимизировать риски для экономики от нарушения поставок товаров из КНР. Пока, по данным министерства, ущерб невелик. Тем временем в мире останавливаются заводы, предприятия ищут новых поставщиков и покупателей, что не всегда возможно в принципе, а государства рассматривают планы помощи бизнесу.
#Коронавирус
#Минэкономразвития
#Экономика
#Мировой кризис
  • Во всем мире закупки и сбыт сталкиваются с небывалыми сложностями

Некоторые из китайских заводов возобновляют работу после закрытия из-за Covid-19, как например завод Galanz в Фошане 18 февраля. Galanz является одной из ведущих компаний по производству цифровых технологий для умного дома. Полное возобновление производства остается трудным из-за кадровых проблем. Airbus, General Motors, Toyota, Foxconn и многие другие начали производство в соответствии с новыми правилами, принятыми местными властями

EPA/ТАСС Автор: ALEX PLAVEVSKI

 

Минздрав для экономики

 

В Минэкономразвития озадачены сложностями, каковые могу возникнуть у российской экономики от коронавируса. Заместитель министра Азер Талыбов заявил в Берлине, где участвовал в двухсторонней конференции: «Безусловно… сокращение выпуска в Китае, дополнительные отпуска для рабочих нарушают налаженные производственные цепочки. Сейчас мы сильно не чувствуем этого, но потенциально, в случае, если ситуация будет продолжаться и усугубляться, мы эти эффекты можем почувствовать», — передает агентство «Прайм» его слова Азера Талыбова. «Мы со своей стороны все эти риски понимаем и сейчас разрабатываем план мероприятий по их нейтрализации, чтобы ущерб от них был минимален», — добавил он.

Агентство уточняет, что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с вирусом ЧП международного значения. Официальное название заболевание теперь — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая, по данным ВОЗ, в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом. В связи с этим многие страны стали приостанавливать коммуникации с КНР, лишаясь и поставок товаров из этой страны. Накануне во вторник, 18 февраля Россия закрыла границу с Китаем на въезд. Сегодня там заявили, что это произошло после консультаций и что официальный Пекин относится к данной вынужденной мере с пониманием.

Оценивая ситуацию, аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев указывает, что Китай поставляет в РФ более 22% различных групп товаров. Половина поставок – это продукция машиностроения, комплектующие, оборудование и аппаратура (более 50,3%). Кроме них, из КНР в Россию идут металлы и изделия из них (7,8%), текстиль (7,4%), продукция химический промышленности и различные бытовые товары (по 5%), пластмасса и транспорт (по 4%). Дешевле китайских товаров вряд ли можно что-то найти, отмечает он.

Аналитик предполагает, что основные усилия правительства РФ будут направлены на поддержку автомобильной промышленности, IT-сферы и строительства, так как именно эти направления более всего пострадают от перебоя с поставками из Китая. Стоит ожидать заключения новых контрактов с другими странами и на поставку химической продукции (удобрений и пестицидов). Чем планируется заменить электронику, мобильные устройства и необходимые комплектующие для развития высоких технологий, пока непонятно: Китай производит более 60% продукции в сфере электроники и IT-технологий, являясь главным поставщиком этих товаров для всего мира, говорит Илья Григорьев.

Investopedia.com сообщает, что по оценке Adidas кризис с короновирусом, получивший в англоязычном обиходе название lockdowns, привел к спаду деловой активности в Большом Китае на целых 85% по сравнению с 25 января. В вышедших сегодня в США экономических данных в отрицательной зоне оказались индекс цен производителей и число разрешений на строительство. 

 

Эффект глобализации

 

Несмотря на то что экономическая активность в Китае постепенно возвращается к прежним условиям, а председатель КНР Си Цзиньпин говорит о достижимости плановых показателей по росту экономики в этом году, Всемирная организация здравоохранения пока не торопится подтверждать прогнозы о прохождении пика эпидемии, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. При этом инвестбанки понижают прогнозы по темпам роста мировой экономики, а бизнес начинает подсчитывать убытки. Глобальные производственные цепочки опутали множество стран, и временное удаление некоторых звеньев бьет по ритмичности всех производственных процессов. Так, из-за отсутствия автокомпонентов из Китая остановлены конвейеры корейских автопроизводителей Hyundai и KIA. Производители сырья по всему миру фиксируют рост запасов из-за того, что отгрузка в китайских портах фактически была приостановлена, ведущий производитель смартфонов Apple предупредил о сокращении поставок смартфонов и переносе производства гаджетов в соседний Тайвань. И это лишь малая часть примеров.

Аналитик приводит данные Dun & Bradstreet, согласно которым как минимум 51 тыс. компаний по всему миру, включая 163 из списка Fortune 1000, столкнулись со сложностями из-за того, что производственные площадки ключевых поставщиков расположены в очаге эпидемии, провинции Хубэй. Вообще же проблема затрагивает миллионы бизнесменов.

Регуляторы многих стран уже заверяют, обращает внимание Михаил Коган, что в случае необходимости они будут готовы расширить объем стимулов. Пока к этому прибег Китай, но о такой возможности заговорили в США, ЕС, Японии и Австралии. Разрабатываемый Минэкономразвития план минимизации ущерба от нарушения поставок из КНР как раз призван превентивно оценить проблемные зоны в случае дальнейшего ухудшения ситуации с эпидемией, Первыми на себе почувствовали удар туроператоры въездного туризма, но в последние недели стали очевидны проблемы у автопроизводителей, авиаперевозчиков, ритейлеров, поставщиков угля, лесоматериалов, производителей электроники, а также у компаний в сфере ТЭК и электроэнергетики.

Вполне возможно, полагает эксперт, здесь потребуется взять пример с Китая и предоставить комплексную поддержку в виде кредитных каникул, помощи с организацией рынка сбыта, прямыми закупками госкомпаниями и бюджетом. Несмотря на, то что правительство уточнило прогноз по росту ВВП в этом году с 1,7% до 1,9% после учета дополнительных соцрасходов, отраженных в послании президента Федеральному собранию, ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике счел коронавирус значимым фактором для мировой экономики, хотя вначале февраля заявлял о его незначительном влиянии на экономику России.

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