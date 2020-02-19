Эрдоган заявил, что Анкара готова к военной операции в Идлибе

Анкара готова провести новую военную операцию в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления перед своими однопартийцами в парламенте. Он добавил, что ее начало является вопросом времени, передает ТАСС.

В настоящий момент завершен подготовительный этап операции, которая позволит Анкаре реализовать собственный план по Идлибу, как это «было в предыдущих операциях», пояснил Эрдоган.

«Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени», - цитирует ТАСС турецкого лидера. Он добавляет, что «Анкара не оставит Сирию на произвол режима Башара Асада».

Эрдоган напомнил, что переговоры с Россией по Идлибу продолжаются, однако, турецкая сторона не довольна итогами. Это означает, что соглашение с Москвой не достигнуто, а переговоры не принесли желаемого результата, выразил мнение Эрдоган.