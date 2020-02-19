Киев прекратит войну только после восстановления суверенитета над Донбассом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что войны на Донбассе прекратится только после взятия Киевом под контроль границы ДНР-ЛНР и России, а так же проведения местных выборов по украинским законам. «Прекращения войны не может быть из того, что мы будем уступать свои территории или свой суверенитет», - сказал Данилов.

Минские соглашения предусматривают передачу Киеву контроля над границей после проведения местных выборов, принятия Украиной закона об амнистии и особом статусе региона, восстановлении социально-экономических связей с Донбассом.