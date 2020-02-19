Банки стратегического назначения

Глава государства подписал закон, отменяющий штрафные санкции для банков, которые обслуживают счета предприятий (хозяйственных обществ и федеральных унитарных предприятий), имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в случае, если эти банки санируются с участием ЦБ.

Подписанный 19 февраля Федеральный закон вносит изменения в статью 15.39 КоАП. Он относится к банкам, в которых открыты счета, вклады, аккредитивы компаний, имеющих стратегическое значение для безопасности РФ, или компаний, находящихся под их контролем.

Как уточняет агентство «Прайм», ранее для банков, работающих с такими предприятиями и не соответствующих нормативным требованиям, были установлены административные штрафы в размере от 10 до 60 млн рублей, а для их должностных лиц — от 100 тысяч до 1 млн рублей. Теперь освобождение банков от административной ответственности будет происходить в случае гарантии непрерывности их деятельности в течение срока реализации плана ЦБ по предупреждению его банкротства.

Большинство организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса России, на сегодняшний день находятся под санкциями со стороны США, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Это формирует риски применения вторичных санкций, в том числе и в отношении банков, предоставляющих им заемный капитал, гарантии и поручительства, необходимых для заключения контрактов, и обслуживающих их счета.

Да, признает эксперт, сейчас уже существуют законодательные послабления для таких кредитных организаций, позволяющих не раскрывать некоторые данные, связанные с обслуживанием компаний, попавших под санкции, однако полностью риски таким образом не исключаются, что существенно сужает спектр кредитных организаций, которые готовы работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Санируемые по новой схеме, с непосредственным участием ЦБ банки в то же время для этой роли подходят как нельзя лучше. Однако до недавнего времени санируемые компании даже не могли выдавать банковские гарантии. В декабре 2019 года было принято решение эту возможность им предоставить. И, полагает Дмитрий Жарский, отмена штрафов в этом ключе выглядит вполне логичной, поскольку организации, проходящие через процедуру оздоровления, в полной мере не соответствуют нормативам ЦБ (потому они и санируются), а значит, без штрафных санкций выдавать гарантии предприятиям ОПК просто не могут.

Санируемые с участием ЦБ банки, обслуживающие оборонный комплекс, несут на себе одновременно риски для двух сфер, важных для государства, говорит, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ведь это, с одной стороны, крупные системообразующие кредитные учреждения, значимые для банковского сектора, хотя и проблемные. С другой стороны, они обслуживают находящийся на особом внимании ОПК, во многом зависимый в финансовом плане от кредитования и четкости работы банков. К таким относится, например, Промсвязьбанк – опорный для ОПК, а также многие другие.

Данная двойственность, с точки зрения экономических властей, диктует возможность и необходимость отмены штрафов для них при нарушении нормативных требований, уверен аналитик. Оправданы опасения, что и без того проблемные банки, из-за штрафов как дополнительных расходов, могут снизить свою рентабельность, испытывать недостаток ресурсов, что создаст дополнительные риски для сохранности средств предприятий оборонки и финансирования их операций.

С другой стороны, важен сам факт того, что такие санируемые банки находятся под прямым управлением ЦБ и практически в его собственности. Поэтому и нарушения нормативов могут быть контролируемыми. Ведь в «обычной жизни» отход от нормативов, как правило, чреват потенциальными рисками для финансовой устойчивости банков. Но если они «под крылом ЦБ», то он в случае необходимости может, например, добавить ликвидности в рамках действий по санации.

Отказ от штрафов дополнительно выводит указанные банки из конкурентного сектора, дает им преимущества перед другими кредитными учреждениями, полагает Марк Гойхман. Но эти соображения приносятся по необходимости в жертву спокойствию оборонных предприятий и их банков. Но те и другие и без этого находятся не в рыночных условиях. Поэтому новые меры мало повлияют на банковский сектор, но могут быть позитивны для самих банков и компаний ОПК.