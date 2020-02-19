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Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Москва, 19.02.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Вечером во вторник российский рубль резко просел к основным резервным мировым валютам, отреагировав на новости, которые пришли из-за океана. Когда в Москве на бирже уже заканчивалась торговая сессия, стало известно, что США ввели санкции против дочки «Роснефти». Так, по данным на 18:40 мск курс доллара составил 63,91 руб., что на 29 коп. выше уровня на момент появления новости. Евро при этом стоил 69,12 руб. прибавив к моменту этого объявления сразу 31,75 коп.

Однако вскоре рубль отыграл часть потерь после разъяснения Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина о том, что блокирующие санкции США не распространяются на саму компанию «Роснефть», а касаются только её трейдингового подразделения Rosneft Trading.

Несмотря на это, рубль завершил вторник на нисходящем тренде, демонстрируя негативную динамику вслед за другими валютами EM и ценами на «чёрное золото» в связи с уменьшением интереса рынков к риску. При этом участники торгов продолжают оценивать потенциальный ущерб от китайского коронавируса для мировой экономики и прибыли компаний после того, как в компании Apple заявили о том, что квартальная выручка будет ниже ожиданий именно из-за вспышки этого смертельного недуга.

С опасением рынки восприняли и новости о том, что в Белом доме хотят помешать Китаю строить собственные самолёты и развивать высокие технологии. Для этого в администрации Дональда Трампа разрабатываются новые ограничения на экспорт в Поднебесную высоких технологий. В частности, в США хотят перекрыть IT-гиганту Huawei доступ к жизненно необходимым для него полупроводникам и микрочипам.

Василий Клочков из «КСП Капитал УА» напомнил, что накануне на российских фондовых и валютных площадках наблюдался негатив из-за снижения мировых цен на нефть.

«Так, в моменте нефть марка Brent теряла более 2% и опускалась до 56,3 долл. за баррель. Развитие ситуации с распространением коронавируса, а также перекупленность основных мировых индексов заставляет валютных спекулянтов фиксировать доходность и уходить из риска. Но мягкая политика, которая проводится центральными банками, может в итоге оказать поддержку рынкам», – отметил Клочков.

Юрий Краченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что во вторник почти на всех валютных площадках развивающихся рынков наблюдалось бегство инвесторов от риска. При этом, как подчеркнул он, российский рынок не стал исключением.

«Основные потери рубль понёс еще утром. Дополнительное давление на рубль оказали новости с рынка нефти, где котировки сорта Brent потеряли к вечеру более 1%. Необходимо отметить, что уже на текущей неделе экспортеры и их банки проводят подготовку к основным налоговым платежам, окончательные расчеты по которым пройдут сразу после длинных выходных. Также необходимо отметить, что ещё до конца недели экспортеры и их банки проведут подготовку к основным налоговым платежам, окончательные расчеты по которым пройдут сразу после длинных выходных. Поэтому продажи валютной выручки будут активизироваться при каждом приближении доллара к 64 руб., сдерживая американскую валюту ниже данного уровня», - резюмировал Кравченко.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что у рубля на текущей неделе есть шансы как на укрепление до 63,00 за доллар, так и на ослабление выше 64,00.

«Всё будет зависеть от внешней ситуации», – отметил эксперт.

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