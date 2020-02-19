Меркель оказалась перед сложным выбором

Осенью 2021 года у Ангелы Меркель заканчивается срок работы на посту федерального канцлера ФРГ, после чего она собирается уходить из политики. Однако с каждым днем растет число людей в ее собственной партии – Христианско-демократическом союзе (CDU), которые хотят отправить ее на пенсию раньше положенного срока.

В CDU начинается процесс выбора нового лидера. Нынешний председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК), напомним, после скандала с выборами в Тюрингии, где отделение христианских демократов голосовало вместе с ультраправой националистической партией «Альтернатива для Германии» на выборах нового главы земельного правительства, заявила об уходе в отставку, проработав на своем посту всего 14 месяцев.

После того, как будет выбран новый лидер CDU, начнется сложный период совместной работы с канцлером, которая руководит страной уже полтора десятилетия и до сих пор является несомненно самым авторитетным политиком в Германии.

Немало людей в Берлине считают, что Ангела Меркель должна разделить судьбу своей протеже АКК и уйти в отставку, чтобы облегчить работу новому лидеру правящей партии. Что касается выборов нового председателя Христианско-демократического союза, то первым о своем желании возглавить правящую партию официально объявил Норберт Роттген, глава комитета бундестага по международным делам. Главными претендентами на освободившееся кресло председателя CDU являются трое других христианских демократов: Фридрих Мерц, Армин Лашет и Йенс Спан, но у Роттгена есть перед ними одно немаловажное преимущество – он единственный, по крайней мере, на данный момент претендент с большим опытом в международной политике.

Кстати, отношения с Меркель у Роттгена не самые лучшие. Сейчас он, к примеру, в отличие от Меркель выступает за то, чтобы исключить Huawei из списка компаний, которые будут создавать в Германии сеть 5G. Норберт Роттген также является единственным министром, которого Ангела Меркель уволила за 15 лет руководства правительством Германии. Тогда, в 2012 году, он работал министром по защите окружающей среды.

По словам бывшего советника CDU по политическим вопросам Михаэля Спренга, христианские демократы хотят слишком многого и даже невозможного: они хотят не только получить сильного нового лидера партии и авторитетного кандидата на пост федерального канцлера, но и чтобы Ангела Меркель доработала до конца своего срока.

В сложной ситуации, в которой оказался сейчас CDU, г-жа Меркель должна винить только себя. В 2018 году она пошла на авантюрный эксперимент, который, как сейчас очевидно, окончился неудачно. Чувствуя растущее недовольство внутри партии, она покинула в конце позапрошлого года пост лидера CDU, но осталась на посту канцлера. И это при том, что сама всегда говорила, что оба поста должен занимать один человек.

Однако надежды на то, что победившая на выборах председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр станет сильным лидером и затем сменит Меркель и на посту федерального канцлера, не сбылись.

Кстати, АКК, объявляя о своей отставке, публично упрекнула Ангелу Меркель, сказав, что решение разделить посты лидера правящей партии и канцлера ослабило христианских демократов. Намек более чем прозрачный. Аннегрет, конечно, критиковала не свое избрание председателем CDU, а желание Меркель доработать на посту канцлера до осени следующего года.

В словах АКК большая доля истины – многие в Берлине ждали, что Ангела Меркель уйдет в отставку и с поста канцлера и передаст его новому партийному лидеру. Вместо этого она осталась у руля правительства и занялась внешней политикой, предоставив протеже объединять расколотую правящую партию, чего ей сделать не удалось.

Сейчас очевидно, что политик, который сменит АКК на посту председателя партии, попытается избежать повторения ее участи. Сделать это при Ангеле Меркель, продолжающей работать канцлером, то есть оставаясь в ее тени, будет крайне трудно, если вообще возможно.

Есть, конечно, и другая точка зрения – что она сможет доработать до конца срока, если у нее будут хорошие отношения с новым партийным лидером. Политологи считают, что такой тандем вполне возможен, если на выборах победит ее давний сторонник премьер Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет.

С другой стороны, сосуществование будет невозможно в случае победы Йенса Спана, нынешнего министра здравоохранения ФРГ, который неоднократно ссорился с г-жей Меркель; уже упоминавшегося Норберта Роттгена или главного претендента на пост лидера христианских демократов, бывшего руководителя их фракции в бундестаге и давнишнего противника канцлера Фридриха Мерца.

Однако не стоит забывать, что отправить Ангелу Меркель с поста федерального канцлера будет непросто. Конечно, теоретически она может уйти, инициировав голосование о недоверии самой себе в бундестаге, но сторонники Меркель справедливо указывают на ее высокие рейтинги, по-прежнему намного опережающие рейтинги всех остальных немецких политиков. Две трети немцев удовлетворены ее работой на посту руководителя правительства ФРГ.

К тому же, для замены в парламенте у христианских демократов сейчас нет большинства. Социал-демократы, младший партнер CDU по правящей коалиции, уже заявили, что видят на посту канцлера только ее и никого другого.

Сторонники Меркель также напоминают, что с 1 июля Германии переходит ротационное председательство в Совете Европы. Естественно, выборы и передача власти внесут в председательство Берлина хаос и смятение.

В общем, у идеи досрочного ухода Ангелы Меркель есть как сторонники, так и противники. Возможно, что последнее слово в принятии решения останется за ней самой.