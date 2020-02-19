Цены на нефть растут на новостях о санкциях США против «Роснефти»

Цены на нефть 19 февраля растут, реагируя на новости о введении Вашингтоном санкций против торговой структуры «Роснефти» за операции в Венесуэле.

По состоянию на 8:08 по московскому времени фьючерсы на апрель на нефть сорта Brent выросли в цене на 1,06%, достигнув показателя $58,36 за баррель. Накануне 18 февраля на момент закрытия торгов сорт стоил $57,75 за баррель. Мартовские котировки фьючерсов на сорт WTI выросли на $0,57 - до $52,62 за баррель. Накануне сорт завершил день на отметке $52,05 за баррель.

18 февраля подразделение Минфина США, отвечающее за санкции, сообщило о введении ограничительных мер против швейцарской торговой структуры «Роснефти» - Rosneft Trading S.A. Уточняется, что санкции были введены из-за поставок нефти госкомпании Венесуэлы PDVSA, а также в Западную Африку и Азию. Поставки по данным американского Минфина осуществлялись в период с августа 2019 по январь 2020 года.

В компании «Роснефть» комментируя ситуацию, назвали данное решение необоснованным и представляющим «акт правового произвола».