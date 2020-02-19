Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: зима начала исполнять план, зажор льда и вспышки на Солнце

Москва, 19.02.2020
  • Прогноз погоды: зима начала исполнять план, зажор льда и вспышки на Солнце

Метели и мокрый снег еще предстоят во многих областях на большей части страны

Тамара Ларина

Погода в Москве на 21 и 22 февраля

В Москве и Московской области зима копит силы для реванша, ожидаемого в марте, как сообщалось в прогнозе от 17 февраля, а пока сделала вид, что полностью уступила весне. В Аптекарском огороде (Ботанический сад МГУ) рядом со столичным Проспектом Мира уже не первый день как начали распускаться цветы, например, крокус и первоцвет, не говоря уже о подснежнике Элвиса.

На 20 февраля Гидрометцентр не обещает в Москве сколько-нибудь существенных осадков, напротив, вновь должно показаться солнце. Ночные температуры — от минус одного до плюс одного, по области диапазон будет на пару градусов шире. День в городе пройдет при температуре плюс 3-5 градусов, но ощущаться это должно как 0°, ведь будет и ветер, хотя и южный, но — 5-10 м/с.

Той же погоды надо ждать 21 февраля, а вот в следующие два дня нижняя граница дневной температуры опускается до нуля градусов.

Погода в Санкт-Петербурге на 21 и 22 февраля

В Санкт-Петербурге день 20 февраля отметится относительных холодом, плюс 2 градуса и снежок, а потом — те же плюс пять, и с 23 февраля чуть пониже, и у защитников Отечества будет дополнительный повод согреться.

В других местах страны предстоит столкнуться с куда более суровыми проявлениями зимы. Это не только северные Мурманская и Архангельская области, метель или мокрый снег будут в Оренбургской области, в Пермском крае, в Башкортостане, Волгоградской области, Калмыкии, и далее на восток.

В Сибири теплый атлантический воздух начал работать над вытеснением местного морозного, но в результате их жители увидят снег, метель и гололедицу. Все же, по оценке Гидрометцентра, температура в уральских и сибирских областях на 8-12 градусов выше климатической нормы.

Синоптики отмечают также, что начало таяния льда там, где ему удалось сковать реки (таких мест в нашей северной стране все-таки очень много), уже повысило уровень воды на реках Вологодской области, на реке Урдома в Ярославской области, а на Дону в районе Задонска и у станицы Новогригорьевская вызвало зажор льда, так же, как и на Хопре выше Новохоперска и на реке Ворона ниже Борисоглебска в Воронежской области.

Кроме того, Институт прикладной геофизики сообщил, что 20 февраля, как и накануне, вспышечная активность Солнца ожидается низкой. Без сюрпризов — и со стороны геомагнитного поля.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Строить много, быстро, без изысков
      Перед новым куратором российской стройки вице-премьером Маратом Хуснуллиным поставлена задача реанимировать нацпроект по жилью. Шанс на форсированное увеличение объемов строительства связан с резким ростом бюджетных инвестиций
    2. Тотальный блэкаут разума
    3. Идентификация «Сети»
      Террористы или невинные жертвы системы? За что семь молодых мужчин получили 86 лет тюрьмы
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама