Прогноз погоды: зима начала исполнять план, зажор льда и вспышки на Солнце

Погода в Москве на 21 и 22 февраля



В Москве и Московской области зима копит силы для реванша, ожидаемого в марте, как сообщалось в прогнозе от 17 февраля, а пока сделала вид, что полностью уступила весне. В Аптекарском огороде (Ботанический сад МГУ) рядом со столичным Проспектом Мира уже не первый день как начали распускаться цветы, например, крокус и первоцвет, не говоря уже о подснежнике Элвиса.

На 20 февраля Гидрометцентр не обещает в Москве сколько-нибудь существенных осадков, напротив, вновь должно показаться солнце. Ночные температуры — от минус одного до плюс одного, по области диапазон будет на пару градусов шире. День в городе пройдет при температуре плюс 3-5 градусов, но ощущаться это должно как 0°, ведь будет и ветер, хотя и южный, но — 5-10 м/с.

Той же погоды надо ждать 21 февраля, а вот в следующие два дня нижняя граница дневной температуры опускается до нуля градусов.

Погода в Санкт-Петербурге на 21 и 22 февраля

В Санкт-Петербурге день 20 февраля отметится относительных холодом, плюс 2 градуса и снежок, а потом — те же плюс пять, и с 23 февраля чуть пониже, и у защитников Отечества будет дополнительный повод согреться.

В других местах страны предстоит столкнуться с куда более суровыми проявлениями зимы. Это не только северные Мурманская и Архангельская области, метель или мокрый снег будут в Оренбургской области, в Пермском крае, в Башкортостане, Волгоградской области, Калмыкии, и далее на восток.

В Сибири теплый атлантический воздух начал работать над вытеснением местного морозного, но в результате их жители увидят снег, метель и гололедицу. Все же, по оценке Гидрометцентра, температура в уральских и сибирских областях на 8-12 градусов выше климатической нормы.

Синоптики отмечают также, что начало таяния льда там, где ему удалось сковать реки (таких мест в нашей северной стране все-таки очень много), уже повысило уровень воды на реках Вологодской области, на реке Урдома в Ярославской области, а на Дону в районе Задонска и у станицы Новогригорьевская вызвало зажор льда, так же, как и на Хопре выше Новохоперска и на реке Ворона ниже Борисоглебска в Воронежской области.

Кроме того, Институт прикладной геофизики сообщил, что 20 февраля, как и накануне, вспышечная активность Солнца ожидается низкой. Без сюрпризов — и со стороны геомагнитного поля.