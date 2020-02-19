ВОЗ оценила усилия Китая по борьбе с коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в провинции Хубэй уменьшается второй день кряду, однак количество летальных случаев растет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что подтверждений того, что эпидемия идет на спад, пока еще недостаточно.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подтвердил, что согласно данным число новых случаев заражения начало снижаться, однако относиться к этому явлению, как к тенденции, следует очень осторожно.

Во вторник в Хубэе было зафиксировано 1693 новых случая заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за неделю (с 11 февраля). В понедельник, кстати, коронавирусом заразились 1807 человек.

Однако положительную статистику по числу новых заражений портит растущее количество смертей от уханьского вируса, у которого на прошлой неделе появилось официальное название - COVID-19. Во вторник скончались 132 человека, а в понедельник – 93. Среди жертв и главврач основной больницы Уханя Лю Чжимин. Он стал седьмым медиком, скончавшимся от болезни.

По последним данным, число больных в Китае перевалило за 74,1 тыс., а летальных исходов вплотную приблизилось к 2 тыс.

За пределами Китая зафиксировано 827 случаев заражения коронавирусом. Более половины из которых пришлись на пассажиров круизного лайнера «Алмазная принцесса». Болезнь унесла жизни пяти человек.

Несмотря на то, что случаев заражения от людей за пределами КНР зафиксировано всего 92, Россия с четверга, 20 февраля, запретила въезд в страну китайским гражданам.

Улучшается диагностика заболевания. К концу текущей недели, заявили в ВОЗ, коронавирус смогут самостоятельно диагностировать уже в 40 африканских странах и в 29 странах Нового Света.

Тем временем, представитель ВОЗ Майк Райан заявил, что Китаю удалось «сначала потушить огонь» в Хубэй и обеспечить мониторинг людей, возвращающихся в Пекин после лунного новогоднего праздника.

«В настоящее время стратегический и тактический подход в Китае является правильным», - сказал Райан.

Усиливается воздействие эпидемии на экономику и бизнес. Цены на нефть после небольшого роста вновь начали снижаться после заявления Apple о том, что из-за коронавируса компании будет трудно выполнить в первом квартале намеченные задачи.

Главная неприятность для экономики состоит в разрыве цепей поставок. К примеру, крупнейший в Британии автопроизводитель - Jaguar Land Rover вынужден ввозить на острова китайские автодетали в… чемоданах. Конвейер при таких поставках комплектующих может полностью остановиться через две недели. Хубэй, кстати, является мировым лидером по поставкам автомобильных деталей и комплектующих.

Естественно, китайцы пытаются минимизировать хотя бы имиджевые потери от коронавируса. Посол КНР при Евросоюзе заявил на днях, что воздействие его на экономику будет ограниченным, краткосрочным и контролируемым. У Пекина, по его словам, достаточно сил и средств для вмешательства в случае необходимости.

Президент КНР Си Цзиньпин подчеркнул, выступая по общенациональному телевидению, что несмотря на коронавирус Китай сможет добиться поставленных целей по росту экономики в 2020 году.

Между тем, экономисты предупреждают о дополнительном давлении на вторую экономику планеты: если эпидемию не удастся взять под контроль к концу марта, то уже втором квартале в Китае начнутся массовые увольнения. Все больше компаний не в состоянии выплачивать своим сотрудникам зарплату. Количество уволенных может достичь 4,5 миллионов человек.

Южная Корея стала, пожалуй, первой страной, официально заявившей о том, что экономика находится из-за коронавируса в критическом состоянии и отчаянно нуждается в стимулировании.

Сингапур объявил о начале программы помощи экономике для смягчения последствий коронавируса в размере 4,5 млрд долларов.

В Японии, ВВП которой в четвертом квартале 2019 года сократился на 6,3%, коронавирус, предупреждают экономисты, может спровоцировать рецессию.