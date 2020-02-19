Рынок поднимается на отчетности «Роснефти» и «Новатэка»

Активности на российском рынке акций добавили сразу несколько компаний. На фоне роста финансовых показателей по итогам 2019 года прибавили котировки «Роснефти» (+2,97%) и «Новатэка» (+2,07%). Резкие скачки совершили акции дочки ГЭХа «Мосэнерго» сразу на +10,23% вверх. А вот Энел Россия» на -9,74% вниз.

Индекс Мосбиржи в среду вырос на +1,32% до 3114,57 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся на +1,75% до 1542,08 пунктов.

Котировки нефти Brent, по состоянию на 19:25 мск подросли до 59,04 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепляется - до 63,56 рублей за доллар.

«Норникель» сменил «Новатэк» в топ-4 MSCI Russia и на этом фоне его акции пошли вверх (+3,22%). Впервые за почти две недели выросли котировки «Сбербанка» (+0,20%). Президент страны Владимир Путин встретился с главой банка Германом Грефом. СМИ предполагают, что на этой встрече может обсуждаться предстоящая сделка по продаже акций финансовой организации. Также в плюсе «Русал» (+3,21%), «Россети» (+2,62%) и «Лукойл» (+2,05%).

Дешевеют акции «Башнефти» (обыкновенные -1,45%), «префы» -2,95%) на фоне более чем двукратного падения прибыли по итогам прошлого года. Несмотря на то, что «дочка» АФК «Системы» Sistema Finance S.A. планирует купить германскую сеть гипермаркетов Real, сама компания теряет в котировках (-0,80%). В минусе также акции банка «Санкт-Петербург» (-0,35%) и строительной «Пик» (-0,30%).