США выделят $38 млн воспитание «сознания» у молодежи Украины

Сумму в $38 млн намерен выделить Вашингтон Украине по линии международного развития, передает «Коммерсантъ». Деньги, по сообщению представителей агентства США по международному развитию, пойдут на мероприятия «по укреплению национального самосознания через молодежь». Программа должна поспособствовать украинцам в возрасте от 10 до 35 лет «определить для себя общий набор ценностей и определить собственное видение страны».

Главная цель мероприятий, на которые выделяются средства, помочь украинской молодежи воспитать чувство ответственности «за демократическое европейское будущее Украины». Предполагается, что молодые украинцы будут сплачиваться вокруг идеи «национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», говорится в сообщении американского агентства. Представители организации уверены, что настал хороший момент для укрепления сознания украинской молодежи в плане демократической ориентации, в связи с нахождением у власти молодых политиков. Уточняется, что в проект включены беседы, круглые столы, мероприятия в регионах с участием молодежи страны.