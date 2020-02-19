В Китае прокомментировали запрет на въезд своих граждан в Россию

Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга с журналистами, Москва поставила Пекин заранее в известность о временных мерах по ограничению въезда китайских граждан в Россию из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости». Отмена запрета будет проходить поэтапно, по мере улучшения эпидемической ситуации и снижения числа заболевших, сообщил дипломат.

«Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам об ограничении въезда», - сообщил Шуан. Он подчеркнул, что Москва «решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также верит, что Китай одержит победу в этой борьбе», но исходя из профилактических мер и контроля над эпидемией коронавируса, РФ «предпринимает ряд ограничительных мер».

Дипломат также уточнил, что данные меры не означают, что обмен между Россией и КНР будет полностью прекращен.

«Это временные меры, и как только улучшится эпидемическая ситуация, меры будут скорректированы или даже отменены», - добавил представитель китайского МИД.

Напомним, в конце декабря КНР поставил в известность ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в стране. В настоящий момент заразившихся в Китае уже более 70 тысяч человек. 18 февраля впервые за период эпидемии в КНР отмечена положительная статистика: число выздоровевших от коронавируса превысило число заразившихся.

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