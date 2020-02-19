В Китае впервые число выздоровевших от коронавируса превысило число заразившихся

18 февраля в Китае впервые отмечена положительная статистика по числу выздоровевших больных, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, передает государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Число выписанных из больницы впервые больше новых случаев заражения.

Уточняется, что вчера из больниц Китая выписано 1824 полностью поправившихся пациентов, а попали в стационары с симптомами коронавирусной болезни 1749 граждан КНР. Таким образом, в общей сложности заболевание перебороли 14 376 человек, погибли от болезни 2,7% от общего количества заразившихся, а поправилось 19% от всех заболевших коронавирусом в 2020 году.

15% инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Состояние 3,2% больных оценивается, как критическое.

Последние новости о распространении коронавируса и данные онлайн о количестве заболевших и выздоровевших от эпидемии в Китае на 19 февраля 2020 года.



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