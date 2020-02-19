В Кремле рассказали, что сделает жизнь россиян лучше

Жизнь российских граждан станет лучше, если гармонично сочетать поправки в Конституцию страны и корректное исполнение федеральных законов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он называет эти два аспекта, «факторами дополняющими друг друга».

«Одно другое не отменяет, одно другое лишь дополняет в любом случае», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос представителей прессы о мерах по улучшению жизни россиян. Песков имел в виду внесение изменений в Конституцию и исполнение законов, передает ТАСС.

Напомним, в январе российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о принятии поправок в Конституцию страны. Парламент поддержал главу государства в первом чтении. В поправках затрагиваются социальные и правовые аспекты жизни российских граждан. Представитель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию подчеркнул, что сами поправки уже при внесении их в Госдуму на рассмотрение находились в высокой степени готовности.