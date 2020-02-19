В топливных баках новых Boeing 737 MAX нашли мусор

В связи с обнаружением в топливных баках новых Boeing 737 MAX посторонних предметов, компания Boeing начала проверку, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на служебную записку топ-менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса. Он отдал распоряжение о проверке всех без исключения самолетов на предмет устранения недостатков, которые могут привести к сбою в работе двигателей. Уточняется, что в баках была обнаружена ветошь и фрагменты инструментов.

Дженкс также заявил, что попадание мусора в топливные баки самолетов, которые ожидают отправку к заказчикам недопустимо. Проверка лайнеров не скажется на сроках поставок самолетов заказчикам, сообщил агентсву источник в компании.

Напомним, в январе текущего года компания Boeing впервые за 60 лет не получила ни одного заказа на новые самолеты. С 20 января Boeing прекратила сборку 737 MAX. На тот момент на заводах компании находилось около 400 готовых машин.