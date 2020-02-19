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Ведущие СЕО и эксперты международных компаний расскажут о новых решениях и инструментах для бизнеса

Москва, 19.02.2020
Генеральный директор KFC, основатель Hoff, председатель правления «Абсолют Банк» и другие лидеры ведущих международных компаний соберутся на Synergy Executive Forum для того, чтобы поделиться собственным опытом решения актуальных бизнес-задач.
  • Ведущие СЕО и эксперты международных компаний расскажут о новых решениях и инструментах для бизнеса

предоставлено пресс-службой

Мероприятие состоится 24 марта, в Москве в Vegas City Hall. Организаторы форума – Школа Бизнеса «Синергия».

В качестве спикеров на Synergy Executive Forum выступят: Михаил Кучмент, основатель Hoff; Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ; Татьяна Ушкова, председатель правления «Абсолют банк»; Ольга Зинякова, генеральный директор Каро Фильм; Вадим Лобов, исполнительный директор университета «Синергия»; Андрей Трубников, владелец косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica.

«Это форум для управленцев различных звеньев. На одной сцене выступят только действующие СЕО российских и мировых ведущих компаний. Мы разложим весь бизнес на отдельные бизнес-функции – по стратегии, ассортименту, сбыту, издержкам, продукции, безопасности и т.д. Каждый из спикеров поделится своим опытом, расскажет реальный кейс о том, как он повысил эффективность той или иной функции в своей компании. Таким образом за один день, вы получите концентрат, точку роста для своего бизнеса от ведущих лидеров рынка», – отмечает исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

Основная концепция форума – дать слушателям знания, основанные на опыте ведущих экспертов, по пяти основным драйверам роста в бизнесе: управление, продажи, издержки, технологии и команда. Вся программа мероприятия будет построена вокруг разбора реальных кейсов, которые помогут участникам разработать наиболее верную стратегию в условиях постоянно-меняющегося рынка и растущей конкуренции. Помимо этого, в ходе панельных дискуссий, эксперты обсудят две наиболее важные темы для бизнеса в 2020 году: как быть конкурентным игроком на экспортном рынке и цифровые технологии в HR.

«На форуме я расскажу, как сделать франчайзинговый бизнес успешным. Об этом не понаслышке знаем мы, KFC. Ежегодно наша выручка растет на 20%, мы открываем в России более 100 ресторанов в год, и сейчас у нас свыше 900 заведений, 98% из которых работают по франшизе. KFC – лидер по количеству ресторанов быстрого обслуживания в России, и это стало возможным благодаря эффективной работе с франчайзинговыми партнерами, специально для которых разработана централизованная программа поддержки бизнеса.  Мы знаем правила, по которым живет индустрия, и делимся нашим опытом с партнерами с самого первого дня сотрудничества. Помогая франчайзи “настраивать” бизнес, KFC способствует развитию малого и среднего бизнеса в стране», –  Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ.

 

По дополнительным вопросам и организации эксклюзивных интервью – Анна Осит, PR – менеджер корпорации «Синергия» - AOsit@synergy.ru, +7 (495) 800-10-01, доб.3691.

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