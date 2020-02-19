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Японский врач рассказал о страхе, который он испытал на судне Diamond Princess

Москва, 19.02.2020
  • Японский врач рассказал о страхе, который он испытал на судне Diamond Princess

ТАСС

Ситуация на круизном судне Diamond Princess «ужасающая» даже по сравнению с тем, что происходило во время вспышки лихорадки Эбола в Африке, рассказал профессор Университета Кобе, японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро, который побывал на судне. Комментарий медик выпустил в виде видеообращения, собравшее за полдня 800 тысяч просмотров. Тему также обсудили в японском правительстве.

Кэнтаро сообщил, что он был приглашен на судно в качестве врача-инфекциониста, и минздрав выдал ему разрешение на посещение судна. Позже его попросили покинуть корабль.

«Ко мне обратились люди с корабля, сказав, что им страшно, что возможно распространение инфекции»,- рассказал врач. Он подчеркнул, что он опасался, что на судне не предпринимаются достаточные меры по локализации инфекции, поскольку на корабле заразилось более 500 человек. Медик сообщил, то что «он увидел, было ужасно». Кэнтаро добавил, что он занимается данной работой 20 лет, «был и в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, и в Китае во время SARS», но никогда не «чувствовал страха».

«На Diamond Princess мне стало страшно из глубины сердца. Я понял, что ничего удивительного, если я заражусь здесь коронавирусом», - рассказал специалист. Он пояснил, что в любой зоне заражения пространство поделено на «красную зону», где можно подхватить инфекцию и «зеленую» - потенциально безопасную. На Diamond Princess данные зоны перемешаны и совершенно непонятно, где опасно, а где нет, добавил медик

Для справки: вчера из больниц Китая выписано 1824 полностью поправившихся пациентов, а попали в стационары с симптомами коронавирусной болезни 1749 граждан КНР. Таким образом, в общей сложности заболевание перебороли 14 376 человек, погибли от болезни 2,7% от общего количества заразившихся, а поправилось 19% от всех заболевших коронавирусом в 2020 году.

Последние новости о распространении коронавируса и данные онлайн о количестве заболевших и выздоровевших от эпидемии в Китае на 19 февраля 2020 года. 

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