Кабмин РФ внёс коронавирус в перечень опасных заболеваний

Кабмин РФ внёс новый вид коронавирусной инфекции #nCoV2019 в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте российского правительства.

Напомним, 31 декабря стало известно, что на территории нашей страны были выявлены двое первых больных новым типом коронавируса. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила его глава Татьяна Голикова. По её словам, заболевшие – граждане КНР, они находятся в Забайкалье и Тюменской области.

Между тем, ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Всего, по последним данным, число заболевших смертельным недугом в Поднебесной составляет уже 14380 человек, из них 304 скончались.