Названы российские регионы с самой большой убылью населения

В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) назвали статистику по оценке численности постоянного населения в регионах страны. Согласно этим данным, которые публикует «Российская газета», самая большая убыль населения зафиксирована в Приволжском федеральном округе – она составляет 110,8 тыс. человек.

На втором месте этого печального рейтинга расположился Сибирский федеральный округ – 54,2 тыс. Замыкает тройку лидеров Дальневосточный федеральный округ (21,3 тыс.). Кроме того, в верхней части списка оказались Саратовская область – здесь убыль населения составила 19 тыс. человек. Далее расположились Омская область (17,6 тыс.), Кемеровская область (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тыс.), а также Волгоградская область (15,8 тыс.).

Наибольший рост населения Росстат зафиксировал в Северо-Кавказском (62 тыс.) и Центральном федеральном округах (61,4 тыс.). Среди регионов по этому показателю уверенно лидирует Московская область (88 тыс.).