Прогноз погоды на лето-2020: жара, дожди и ураганы

2 февраля во многих странах мира отмечают День сурка. В этот необычный праздник принято по определённым приметам узнавать о том, когда наступит весна и каким будет предстоящее лето. Считается, что выползающий из своей норы сурок может определить дальнейшую погоду лучше, чем метеорологи. Однако, в России свои традиции. Здесь прогноз погоды – удел профессионалов, которые уже сейчас, проанализировав данные метеонаблюдений за последние 10 лет и сопоставив информацию, полученную со спутников, предположили каким будет лето-2020.

Прогноз погоды на лето-2020 в Сибири

Несмотря на то, что ранее синоптики обещали в Сибири дождливое и относительно холодное лето, новый долгосрочный прогноз погоды обещает сибирякам жаркое, местами даже засушливое лето с минимумом осадков. Так, в Восточной Сибири, где климат резко континентальный, под влиянием Азиатского антициклона в период с июня по август будет жарко. И если в первом месяце календарной зимы воздух станет прогреваться до плюс 20-25, то в июле и в первой половине августа столбики термометров рванут к отметкам 38-40 и даже выше.

Сухо, но более комфортно, по прогнозу синоптиков, ожидается летом-2020 в Северной Сибири. Например, в Красноярском крае и на Алтае в июне-июле средняя температура будет держаться на уровне плюс 23-26, местами возможны осадки, но малоинтенсивные и совсем непродолжительные. В августе здесь станет немного прохладнее – плюс 20-23, ближе к концу месяца возможны дожди и грозы.

Еще холоднее предстоящим летом будет в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях. По прогнозу синоптиков, в этих регионах в июне ожидается плюс 19-21, а самым жарким месяцем лета-2020 станет здесь июль, когда на солнце столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов выше нуля.

Погода летом-2020 в Приморье и на Дальнем Востоке

А вот в Приморском крае предстоящим летом ожидаются сильные осадки, которые местами будут сопровождаться не только грозами, но и усилением ветра. Метеорологи, не исключают даже ураганы. При этом в июне столбики термометров не поднимутся выше 20-25 градусов. В июле и августе будет теплее, но без аномальной жары. На Дальнем Востоке лето-2020 будет наступать медленно. Первые тёплые дни, по прогнозу синоптиков, в этом году придутся на начало июня. При этом на прибрежные районы окажут влияние морские и континентальные воздушные массы, которые образуют тёплый летний муссон. Предполагается, что в июле средняя температура воздуха составит здесь плюс 18-20.

В районах, удалённых от моря, летом-2020, по прогнозу синоптиков, ожидается более жаркая погода – плюс 23-28. Зато на побережье Охотского моря и Курильских островах будет холодно. Здесь температура предстоящим летом не поднимется выше плюс 12-15, пройдут сильные ливни, а в утренние часы Курилы накроют густые туманы. Кроме того, на прибрежные районы могут обрушаться ураганы и даже тайфуны.

Прогноз погоды на лето-2020 в Крыму

Многие россияне уже сейчас планирует провести свой летний отпуск на курортах Крыма. Погреться под лучами ласкового солнца и поплавать в тёплом море – мечта многих наших соотечественников. Но для воплощения её в жизнь, необходимо стечение сразу нескольких положительных моментов, одним из который является – хорошая погода.

Самая комфортная климатическая обстановка на полуострове летом-2020 ожидается на южном берегу Крыма. Здесь уже с середины июня установится замечательная погода, а температурный фон составит плюс 26-29. А вот, те, кто собирается этим летом посетить равнинную часть полуострова, узнают, что такое удушающий зной. По прогнозу синоптиков, жарко здесь будет уже в мае, когда даже в тени воздух станет нагреваться до плюс 29-32.

В конце августа почти на всей территории Крыма ожидается ухудшение погодных условий. Из-за смешения влажного, но горячего воздуха, с сухими, но холодными воздушными массами, произойдёт так называемый климатический взрыв, который приведёт не только к резкому снижению температуры, но и продолжительным осадкам, ураганам и шторму на море.

Погода летом-2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

Лето в Москве – время школьных каникул и отпусков. Вполне естественно, что многих волнует, какая погода в этот период будет в столичном регионе. Точные прогноз сейчас, конечно же, никто не даст. Но согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в июне в регионе жарко точно не будет – ожидается, что в первый месяц календарного лета-2020 воздух максимально прогреется до плюс 18-20. При этом, будут идти ливни, возможны грозы и сильные порывы ветра.

Зато в июле ожидается резкое повышение температурного фона до плюс 25-27, а в середине месяца станет очень жарко – плюс 30-31, кроме того вырастет атмосферное давление, а дожди на время прекратятся, но вернувшись уже в августе, они принесут в столичный регион ураган.

В конце последнего календарного месяца лета-2020 температурный фон вернётся к климатической норме, похолодает до плюс 19-22, циклон придёт на смену антициклону, атмосферное давление нормализуется, пасмурных дней станет больше, а в воздухе появится запах осени.