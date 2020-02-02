Тёплая погода в январе обвалила добычу Газпрома

Согласно оперативным данным ЦДУ ТЭК, добыча природного газа «Газпрома» в январе этого года упала на 6% – до 44,3 млрд кубометров. В январе 2019 года этот показатель составлял с 47,32 млрд кубов.

Главная причина этого – аномально тёплая погода, которая наблюдается почти всю зиму в Европе. При этом аналитики «Газпрома» ожидали, что в январе температурный фон в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем год тому назад, передаёт агентство «Интерфакс».

Согласно данным «Системного оператора Единой энергетической системы», в январе-2020 воздух в среднем по ЕЭС РФ прогревался сразу на 5 градусов выше, чем за последние три года. Кроме того, в «Газпроме» признают, что неприятный сюрприз принёс также экспорт российского «голубого топлива», который в первом месяце этого года снизился с 17,55 млрд кубов (2019 год) до 13,3 млрд кубов.

Ранее сообщалось, что по прогнозу специалистов метеорологической службы Великобритании, период с 2020 по 2024 годы станет самым жарким пятилетием в мировых масштабах за всё время метеонаблюдений. По данным службы, средняя температура воздуха за эти 5 лет будет на 1,15 - 1,46 градусов выше по сравнению с доиндустриальным периодом.