Чрезвычайное экономическое положение

Неразрушающий контроль

Как заявил сегодня, 20 февраля на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) Владимир Путин, власти обязаны защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Для этого, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы государства, правоохранительные органы должны наладить жесткий контроль за финансовыми потоками в этой сфере.

«Одним из безусловных приоритетов вашей работы остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», — заявил Владимир Путин.

В то же время он дал понять, что не следует воспринимать это поручение как сигнал к атаке на бизнес: «Если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных, контрольных органов, следует оперативно, не формально, а по делу, реагировать на эту информацию», — указал президент.

Следующим пунктом прозвучала тема борьбы с коррупцией. В первую очередь нужно «обратить особое внимание» на антикоррупционную защиту национальных проектов, приводит ТАСС слова Владимира Путина: «Это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень много здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур», — подчеркнул президент.

Он отметил также, что в целом антикоррупционная работа ФСБ должна стать более активной, вести ее надо при взаимодействии с Генпрокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами, «опираясь на поддержку общества и граждан».

Убытки зашкаливают

Данный призыв не нов, обращает внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, но, по его словам, он обусловлен именно вопросом глобального перетока средств бюджета в личную собственность. «Имеется в виду криминальным способом или около этого. Страна тратит глобальные суммы на важные проекты, но убытки от реализации проектов просто зашкаливают. Обращение президента акцентирует внимание, что деньги должны приносить пользу всем гражданам, а не избранным. Если не будет контроля, то ни один проект не будет реализован до конца», — уверен юрист.

Если говорить о преступлениях, которые совершаются при реализации национальных проектов, то большая их часть связана с коррупцией и хищениями денежных средств, говорит адвокат, управляющий партнер юридической фирмы TAX COMPLIANCE Михаил Бегунов. Отдельно также можно выделить нарушения правил проведения госзакупок. Конечно, встречаются и различные налоговые правонарушения, в том числе уклонение от уплаты налогов, но это не главная проблема при реализации национальных проектов.

Контроль за финансовыми потоками, направляемыми на такие проекты, подразумевается изначально, поэтому не очень понятно, что будет означать его ужесточение, задается вопросом юрист. Скорее всего, считает он, если в этом процессе будет участвовать ФСБ, это приведет к ряду громких судебных дел, возможно, будут выявлены отдельные каналы вывода денежных средств. Но в целом ситуация вряд ли как-то сильно изменится, считает он, так как появление различных преступных схем при выделении крупных средств практически неизбежно.

Силовой рост

На 12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предстоит направить 25,7 трлн рублей до 2024 года (из них 13,2 трлн рублей из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей – из бюджетов субъектов) – сумма огромная. И важно, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, чтобы каждый потраченный рубль был потрачен эффективно и не затерялся в карманах вороватых чиновников.

Другого такого шанса, как отметил президент, может и не представиться. Цены на нефть в обозримом будущем едва ли вернуться к тем уровням, чтобы полил «нефтяной дождь», а слабая или неэффективная реализация нацпроектов не позволит экономике уверенно стать на новые рельсы, где локомотивом станут инвестиции, государственные в том числе. А это может таить в себе экзистенциальную угрозу для государства, которое ощущает усиливающееся извне давление на себе.

В прошлом году, напоминает аналитик, по оценкам Счетной палаты нацпроекты были исполнены на 91,4% от плановой сметы, что на 2,8 п. п. ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета. Совокупно правительство не израсходовало порядка 1 трлн руб., и это «недопустимо много» по словам премьера Михаила Мишустина. И с такой оценкой трудно не согласиться в контексте того, какое влияние оказывает бюджет на динамику ВВП. Премьер предложил членам правительства нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов и создать систему мониторинга их реализации.

Участие силовых органов также может сыграть в этом весомую роль, считает Михаил Коган. В составе суммы в 25,7 трлн руб. предусмотрено 7,5 трлн рублей из внебюджетных источников. Бизнес должен помочь государству и не встречать привычных барьеров в виде нарушений контрольно-надзорных органов, а также создания искусственной конкуренции в виде подконтрольных чиновникам компаний, что могло подразумеваться между строк, делает вывод аналитик.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, речь президента является сигналом для оперативных служб и для тех, кто реализует нацпроекты, что движение финансовых средств, которые выделяет государство на их реализацию, будут тщательно отслеживаться, а ответственность в случае чего будет реальной. То есть, в случае выявления коррупции – ответственные люди могут получить настоящие сроки и это не будет показательным актом со стороны государства. Эксперт также обращает внимание на слова главы государства о том, что государственные органы должны защищать бизнес.

Проблемы бизнеса, заметим, совершенно очевидно продолжают оставаться острыми, так как к предупреждению ущерба предпринимателям от неправомерных действий «надзорных, контрольных органов» Владимир Путин предписал подключиться ФСБ. Конечно, это сказано прежде всего в контексте имеющих стратегическое значение отраслей, где такой ущерб может привести к последствиям не только для частного предприятия. Последних, казалось бы, не так и много в этом мире ФГУПов, однако они есть, например, в приобретающей все большее значение сфере IT.

При наличии откровенно предвзятых дел и опасных злоупотреблений, нарушающих права предпринимателей, очевидно, проблема утечки средств из бюджета остается не менее острой или даже усугулбляется. У нас ли не жесткий, казалось бы, контроль за всем на свете, хорошо знакомый тем, кому доводилось работать по госконтрактам? А выясняется, что жесткий еще только предстоит наладить. Жаль, что не работает демократический контроль, прежде всего парламентский в форме расследований, которому не предлагается дать недостающее законодательное закрепление и в рамках конституционной реформы.