Еще двое граждан России заразились коронавирусом

У двоих граждан России с лайнера Diamond Princess японскими медиками обнаружен коронавирус, сообщает российское посольство в Токио со своей странице в фейсбук. Уточняется, что россияне в самое ближайшее время будут доставлены в больницу для предоставления им необходимой медицинской помощи.

В посольстве сообщили, что граждане России чувствуют себя удовлетворительно, а болезнь протекает без ярко выраженных симптомов.

В общей сложности уже трое россиян, которые находились на борту Diamond Princess, заразились коронавирусом.

Ранее один гражданин России уже был госпитализирован с симптомами заболевания. Его жена также была помещена больницу под наблюдение врачей.

Напомним, в конце декабря Китай поставил ВОЗ в известность о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции с мегаполисе Ухань. В настоящий момент количество заболевших превысило 70 тысяч. 18 февраля из Китая пришли обнадеживающие новости о превышении числа выздоровевших от инфекции над числом заразившихся.

Россия 19 февраля объявила о временной приостановке въезда китайских граждан на территорию РФ.

Последние новости о распространении коронавируса и данные онлайн о количестве заболевших и выздоровевших от эпидемии в Китае на 20 февраля 2020 года.