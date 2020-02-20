Факторинговый портфель МКБ в России вырастет до 1 трлн рублей к концу 2020 года

Московский кредитный банк (МКБ) прогнозирует рост факторингового портфеляв России до 1 трлн рублей до конца 2020 года. За прошлый год объем продукта вырос на 32% до 800 млрд рублей за счет роста факторинга в регионах, активной цифровизации, а также снижения его стоимости.

Как отметили в банке, объем выплаченного финансирования по факторинговым контрактам вырос на 20%. Этот показатель достиг 3 трлн рублей, т.е. практически 3% от валового внутреннего продукта России.

«Сейчас в России кредитные деньги дешевеют. Даже более ярко это проявляется в факторинге. Ставки по факторингу сравнялись со ставками по кредитованию, а по некоторым кейсам могут быть ниже, чем ставка кредитования. Меняется и механизм продукта – он уже трансформируется из механизма финансирования дебиторской задолженности в механизм обеспечения финансирования цепочки продаж. Мы думаем, что к концу 2020 года должны превысить значимую для рынка цифру в 1 трлн рублей портфеля. Еще два-три года поддерживать текущие темпы роста будет реально», - прокомментировал директор департамента факторинга Кирилл Покровский.