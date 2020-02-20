В Германии застрелены как минимум девять человек

По массовым расстрелам с большим отрывом лидируют США. В Старом Свете они – редкость. В Европе сомнительное лидерство принадлежит Германии.

Прошлым вечером выстрелы звучали в Ханау, западная земля Гессен. Город расположен на берегу реки Майнц, в 25 километрах восточнее Франкфурта.

11 человек погибли, 5 получили серьезные ранения. Как сообщает Bild, все жертвы – молодые люди. Возможно, курды. Среди убитых одна девушка.

Примерно в десять часов вечера 8 или 9 выстрелов прозвучали в самом центре Ханау около кальянной «Полночь». Преступники, убившие трех человек, по словам свидетелей, были в автомобиле темного цвета.

Вскоре после этого еще шесть человек были застрелены примерно в двух километрах от «Полуночи» в кальянной «Арена бар и кафе». Полиция не располагает данными, но не исключено, что действовали те же самые люди.

Как сообщила местная полиция, около пяти часов утра по местному времени в одном из домов Ханау были найдены два мертвых тела. Один из погибших скорее всего стрелок, убивший за несколько часов до этого 9 человек.

В пресс-службе полиции земли Гессен сообщили, что поиски преступников продолжаются с участием вертолета. Стражи порядка не исключают, что расстрелы были совершены на расовой почве.

На этой неделе немецкая полиция арестовала 12 членов ультраправой группы, планировавшей нападения на мечети и центры для мигрантов.

В минувшую пятницу выстрелы раздались в Берлине, около концертного зала «Темподром», где в тот вечер выступали артисты из Турции. В результате стрельбы один человек был убит и четыре ранены. Преступник не найден, мотивы неясны.