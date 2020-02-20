Коронавирус продолжает наступление на всех фронтах

В огромном потоке информации о коронавирусе Covid-19 нелегко разделить подлинные факты и фейковые сообщения, но ясно одно – эпидемия еще не приблизилась к кульминационному пику, то есть худшее, судя по всему, еще впереди, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться в связи с тем, что Китае отметили динамику снижения числа инфицированных в последние дни.

По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае (главным образом, в провинции Хубэй) существенно превысило 74 тысячи человек. От болезни скончались 2118 человек, в тяжелом состоянии находятся тысячи больных, в основном людей пожилого возраста, здоровье которых ослаблено многочисленными болезнями. С другой стороны, растет и количество выздоровевших, что, естественно, не может не радовать. Их на 20 февраля было 16,1 тыс. человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выражают сомнения в точности китайской статистики. Основания для недоверия, конечно, имеются. Достаточно вспомнить, что после изменения техники диагностики на прошлой неделе количество заражений вирусом в Китае выросло почти на 15 тысяч!

Несмотря на все принимаемые властями разных стран карантинные меры коронавирус все увереннее чувствует себя за границами Китая. Число инфицированных в США, к примеру, выросло вдвое – до 29. Во многих странах счет больных идет уже не на единицы, как еще неделю-другую назад, а на десятки.

В самый настоящий «рассадник заразы» превратилась Япония. Если с определением источника коронавируса до сих пор большие проблемы, то с определением причин тяжелого положения в Стране восходящего солнца все ясно. Во вспышке заболеваний виноват круизный лайнер «Алмазная принцесса», на борту которого находятся 3700 пассажиров. Более 600 из них, в том числе и, как минимум, двое россиян заражены Covid-19. На корабле закончился двухнедельный карантин, так что любители путешествий начнут возвращаться в своим страны и распространять вирус.

Практически полная изоляция Поднебесной от остального мира, выражающаяся в отказе принимать граждан Китая, причем, не только больных, но, на всякий случай, и здоровых и в запрете своим гражданам ездить в КНР, не так уж и эффективна, как хотят показать власти этих стран.

Среда оказалась лучшим днем для ценных бумаг за неделю, но все данные говорят о растущем давлении эпидемии на экономику. МВФ уже не первый раз предупредил в среду, что распространение вируса по земному шару может помешать и без того несильному росту глобальной экономики.

«Пострадают цепи снабжения, причем, не в одном квартале, а в значительно более продолжительном периоде времени»,- рассказал Yahoo Finance аналитик крупной финансовой компании Raymond James Крис Микинс.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, рынки явно недооценивают последствия коронавируса.

Вчера о негативном воздействии коронавируса на бизнес говорил Apple. Сегодня к постоянно растущему списку крупных и средних компаний, рапортующих о спаде деятельности из-за эпидемии, прибавились крупнейшие производители спортивной одежды и инвентаря Adidas и Puma. Так, Adidas заявил, что продажи обуви с начала 2020 года снизились на 85%!

По мнению основателя и руководителя Capital Wealth Planning Кевина Симпсона, последствия Covid-19 не ограничатся только первым кварталом и захватят как минимум и второй квартал.

Конечно, тяжелее всего приходится сейчас китайской экономике. Эпидемия негативно отразилась не только на экспорте КНР, но и на импорте.

«У местных властей, конечно, появится сильное желание, обусловленное политическими мотивами, как можно быстрее вернуть экономическую деятельность в обычное русло,- говорится в аналитической записке Capital Wealth Planning,- но отмена ограничений на путешествия и поездки и возобновление работы в полном объеме возможны только в том случае, если в течение как минимум двух недель во всей стране не будет ни одного нового случая заражения коронавирусом».

На этой неделе министры финансов и председатели центробанков 20 наиболее развитых экономик планеты соберутся в Эр-Рияде, чтобы решить что они могут противопоставить коронавирусу Covid-19.

Последние новости о распространении коронавируса и данные онлайн о количестве заболевших и выздоровевших от эпидемии в Китае на 20 февраля 2020 года.