Курс доллара: падение рубля остановил мощный фактор

В среду курс рубля умеренно вырос к доллару и евро на росте интереса инвесторов к риску. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,63 руб., что на 18 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 68,67 руб., подешевев за сутки на 12,75 коп.

Курс российского рубля вчера росла к доллару и евро благодаря возвращения интереса трейдеров к рисковым активам, к которым относятся в том числе валюты emerging markets (ЕМ) и нефть. Этот интересе был обусловлен надеждами глобальных рынков на новые меры поддержки экономики, которые Поднебесная готова предпринять в условиях эпидемии коронавируса.

Напомним, власти КНР вчера заявили, что рассматривают возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям в связи с ограничениями на полёты, которые были введены в связи со вспышкой коронавируса. При этом официальный Пекин может позволить крупным авиаперевозчикам поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии 2020.

По мнению экспертов, рубль в среду также поддержал спрос на ОФЗ в рамках традиционных аукционов Минфина, а также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля, приходящихся на следующую неделю.

Александр Карпов из банка «Зенит» напомнил, что в среду курс рубля повышался к основным резервным мировым валютам, при том что во вторник вечером на внутреннем рынке наблюдался всплеск волатильности, связанный с информацией о санкциях США против «дочки» «Роснефти».

«Но, как оказалось, что всплеск волатильности был временным, и вторник рубль завершил лишь при небольшом снижении к доллару и евро. Кроме того, рубль также поддерживается непрекращающимся спросом на ОФЗ. Таким образом, вчера всё для рубля получилось неплохо. Следует ожидать, что сегодня он продолжит укрепляться в диапазоне 63,50-63,60», – отметил Карпов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», напомнил, что во вторник, когда на большинстве валютных площадах EM ещё наблюдалась очередная волна бегства от риска, и курс доллара хоть и укреплялся на российском рынке, всё равно встречал видимое сопротивление вблизи 64,00 руб.

«Можно предположить, что экспортёры уже активно готовятся к основным налоговым платежам (НДПИ, акцизы и НДС), окончательные расчёты по которым пройдут в России сразу после длинных выходных. Общий размер предстоящих на следующей неделе налоговых платежей может составить примерно 1 трлн руб., и конвертация валютной выручки вероятно будет ограничивать продвижение доллара вверх вблизи 64,00 руб., даже в случае ухудшения настроений на внешних рынках», – резюмировал он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка подчеркнул, что курс доллара, отступив в нижнюю половину диапазона 63,20- 64,40 руб., до конца недели может предпринять попытку падения к нижней границе данного коридора.

«Поддержку национальной валюте в ближайшей перспективе окажут стабилизация рынка «чёрного золота» в диапазоне 58,00-60,00 долл. за баррель, а также рост аппетита к рисковым активам. Из внутренних факторов поддержки рубля можно отметить подготовку экспортёров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля», – резюмировал Зварич.

Как прогнозирует Антон Покатович из «БКС премьер», сегодня курс доллара продолжит движение в коридоре 63,00-63,80 руб.

«Дело в том, что у рубля пока нет никаких поводов для потери стабильности. Кроме того, мы видим, что к концу этой недели мировым ценам на нефть удаётся восстановиться к уровням выше 58,00 долл. На фоне роста «чёрного золота» курс доллара временно может вернуться к отметкам 61,00-63,00 руб.», – полагает он.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС-банка отметил, что настрой внешних рынков по-прежнему остаётся осторожным.

«Поэтому его участникам нужно время для наблюдения за развитием ситуации с китайским коронавирусом и её влиянием на международную торговлю. Это создаёт предпосылки для продолжения консолидации курса в прежнем коридоре – 63,50-64,20 руб. в паре с долларом и 68,50-69,50 руб. в паре с евро», – считает он.



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