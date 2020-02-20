На Украине жители не дали посадить самолет из Китая

Жители трех областей Украины вышли на массовые протесты из-за лайнера с украинскими гражданами, прибывшими из зоны эпидемиологического бедствия в китайском Уахане, передает издание «Взгляд». Уточняется, что самолету пришлось сделать 35 кругов над Харьковской областью, но пилот так и не смог посадить машину. Позже приземлиться лайнеру из Китая удалось в аэропорту Борисполь, предварительно дозаправившись в Казахстане.

Уточняется, что на борту самолета, который вылетел вчера вечером из Уханя, находятся 48 украинцев и 27 иностранцев. Место посадки самолета засекречено «из-за панических настроений», пишет «Страна.ua».

Однако накануне в Львовской области, по сообщению прессы, заблокировали госпиталь, в котором должны были разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Сегодня 20 февраля протесты вспыхнули в Полтавской и Харьковской областях из-за сведений о возможном размещении эвакуированных под Полтавой.